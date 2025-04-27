Перервали серію поразок: Ворскла розгромила Верес в УПЛ

Полтавська Ворскла у домашньому матчі обіграла рівненський Верес у межах у межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

"Зелено-білі" вийшли вперед на 25-й хвилині гри. Сергій М'якушко вивів Ібрагіма Кане віч-на-віч з голкіпером Вереса. Малієць холоднокровно переграв Андрія Кожухара (1:0).

У другій половині перевагу Ворскли подвоїв Денис Ндукве, який у штрафному майданчику суперника підхопив передачу М'якушка та з гострого кута пробив голкіпера (2:0).

Остаточний рахунок у грі встановив Навін Малиш, який головою з лінії штрафного майданчика перекинув воротаря Вереса (3:0)

Ворскла завдяки перемозі перервала серію з чотирьох поразок поспіль. Наразі полтавський клуб посідає 13-те місце (зона перехідних матчів) з 24 очками в активі. Верес залишився на сьомій сходинці з 35 балами.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 27 квітня

Ворскла (Полтава) – Верес (Рівне) 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Кане, 2:0 – 58 Ндукве, 3:0 – 90+3 Малиш

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.