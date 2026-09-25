Нещерет повернувся до тренувань у загальній групі Динамо

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет повернувся до тренувань у загальній групі.

Про це 24-річний футболіст повідомив у коментарі пресслужбі клубу.

За його словами, він повернувся із гарним настроєм, проте досі стежить за ногою під час тренувань.

"Провів вихідні вдома, в Мукачеві. Повернувся з гарним настроєм. Знову працюю в загальній групі. Впродовж тренування слідкував за ногою, як вона поводиться".

Також Нещерет розповів, яка атмосфера в команді без гравців збірної України.

"Хлопці в хорошому настрої після перемоги над Зорею в попередньому матчі. Авжеж, збірників не вистачає. Щодо підтримки атмосфери, то наприклад Георгій Бущан може підняти настрій. Але зараз усі в хорошому настрої. Тренуємося й повертаємося в робочий режим".

Нагадаємо, що Нещерет востаннє виходив на поле у липні цього року у матчі другого кваліфікаційного раунду проти грецького ПАОКа (2:3).

Раніше директор клубного медичного департаменту Андрій Шморгун заявив, що воротар зазнав травми внутрішньої бокової зв'язки колінного суглоба першого ступеня.

Додамо, що напередодні Динамо на правах оренди повернуло із житомирського Полісся свого колишнього голкіпера Георгія Бущана.