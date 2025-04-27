Динамо з голом Кабаєва в компенсований час врятувалося від поразки у матчі з Шахтарем

У неділю, 27 квітня, відбувся заключний і центральний матч 26 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар зіграв унічию Динамо.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Рахунок в поєдинку було відкрито вже на 6-й хвилині першого тайму. Михавко сфолив у карному проти Егіналду та привіз 11-метровий, який реалізував Кевін. Через 14 хвилин "гірники" змогли подвоїти перевагу зусиллями все того ж Егіналду, який вдало зіграв на добиванні після відбитого Нещеретом удару від Матвієнка.

Більше якихось насправді гострих моментів до перерви не було. Початок другого тайму вже був за столичним клубом, що вилилося у гол на 56-й хвилині – простріл Дубінчака замкнув Ванат. Після цього Маріно Пушич та Олександр Шовковський провели ряд замін.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 27 квітня

Шахтар – Динамо 2:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 6 Кевін (пен), 2:0 – 20 Егіналду, 2:1 – 56 Ванат, 2:2 – 90+2 Кабаєв

Динамо: Нещерет – Дубінчак (Вівчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тимчик – Кабаєв (Біловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльський (Піхальонок 85), Ярмоленко – Ванат.

Шахтар: Різник – Педро Енріке, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас (Криськів 62) – Матвієнко – Кевін, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педріньйо (Алісон 62) – Егіналду (Траоре 62).

Попередження: 78 – Алісон, 80 – 80 Дубінчак

Ця нічия майже не залишила Шахтарю шансів поборотися за золото чемпіонату. "Гірники" набрали 54 очки і відстають від Олександрії та Динамо на 6 та 10 очок відповідно.

Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року команди зустрічалися у матчі першого кола чемпіонату в Києві, де зіграли 1:1.

Раніше було зіграно ще два матчі туру. Зокрема, Полісся не змогло переграти Колос, а Ворскла розгромила Верес.