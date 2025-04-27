Динамо з голом Кабаєва в компенсований час врятувалося від поразки у матчі з Шахтарем
У неділю, 27 квітня, відбувся заключний і центральний матч 26 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Шахтар зіграв унічию Динамо.
Зустріч завершилася з рахунком 2:2.
Рахунок в поєдинку було відкрито вже на 6-й хвилині першого тайму. Михавко сфолив у карному проти Егіналду та привіз 11-метровий, який реалізував Кевін. Через 14 хвилин "гірники" змогли подвоїти перевагу зусиллями все того ж Егіналду, який вдало зіграв на добиванні після відбитого Нещеретом удару від Матвієнка.
Більше якихось насправді гострих моментів до перерви не було. Початок другого тайму вже був за столичним клубом, що вилилося у гол на 56-й хвилині – простріл Дубінчака замкнув Ванат. Після цього Маріно Пушич та Олександр Шовковський провели ряд замін.
Динамо було близьким відновити паритет на 69-й хвилині, коли Кабаєв протягнув м'яч, увійшов у штрафний і пробив в дальній кут низом. Різник кінчиками пальчиків дотягнувся до м'яча і перевів його в штангу.
Пізніше супершанс змарнував Шапаренко, який не зміг влучити по воротах суперника з двох метрів. Але свого кияни все ж домоглися вже у компенсований час, справжнім героєм для Динамо став Кабаєв, який після подачі з кутового просто розстріляв ворота суперника. У підсумку результативна нічия, яка майже ховає шанси донецького клубу захистити чемпіонство.
Чемпіонат України – УПЛ
26 тур, 27 квітня
Шахтар – Динамо 2:2 (2:0)
Голи: 1:0 – 6 Кевін (пен), 2:0 – 20 Егіналду, 2:1 – 56 Ванат, 2:2 – 90+2 Кабаєв
Динамо: Нещерет – Дубінчак (Вівчаренко 90+6), Михавко, Попов, Тимчик – Кабаєв (Біловар 90+6), Шапаренко (Бражко 85), Михайленко, Буяльський (Піхальонок 85), Ярмоленко – Ванат.
Шахтар: Різник – Педро Енріке, Грам, Бондар, Вінісіус Тобіас (Криськів 62) – Матвієнко – Кевін, Марлон (Назарина 62), Бондаренко, Педріньйо (Алісон 62) – Егіналду (Траоре 62).
Попередження: 78 – Алісон, 80 – 80 Дубінчак
Ця нічия майже не залишила Шахтарю шансів поборотися за золото чемпіонату. "Гірники" набрали 54 очки і відстають від Олександрії та Динамо на 6 та 10 очок відповідно.
Нагадаємо, 27 жовтня 2024 року команди зустрічалися у матчі першого кола чемпіонату в Києві, де зіграли 1:1.
Раніше було зіграно ще два матчі туру. Зокрема, Полісся не змогло переграти Колос, а Ворскла розгромила Верес.