Зоря з голами Антюха та Яцика здолала Лівий берег в УПЛ

Сьогодні, 25 квітня, луганська Зоря у домашньому матчі обіграла столичний Лівий берег у межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Зоря відкрила рахунок наприкінці першого тайму. Олександр Яцик закинув м'яч у штрафний майданчик, де його в дотик піймав Денис Антюх та завдав удару під дальню стійку (1:0).

На старті другої половини гри рахунок перевагу луганського колективу подвоїв Яцик. Півзахисник увірвався у штрафну суперника та влучно пробив у ближній кут (2:0).

Лівий берег зміг відквитати один м'яч після розіграшу штрафного удару. Сідней замкнув передачу Дієго на дальньому куті воріт Зорі (2:1).

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 25 квітня

Зоря – Лівий берег 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Антюх, 2:0 – 49 Яцик, 2:1 – 64 Сідней

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.