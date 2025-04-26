Кривбас зіграв унічию з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
У суботу, 26 квітня, у Черкасах відбувся матч 26 туру УПЛ між місцевим ЛНЗ і криворізьким Кривбасом. Поєдинок завершився нульовою нічиєю.
Кривбас завдяки цій нічиїй набрав 39 очок і наздогнав у турнірній таблиці УПЛ львівські Карпат – у обох клубів по 39 очок. ЛНЗ набрав 27 очок і наразі йде 11-м, маючи однакову кількість очок із ковалівським Колосом. Зону вильоту команда Романа Григорчука випереджає на 4 очки.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
26 тур, 26 квітня
ЛНЗ Черкаси – Кривбас – 0:0
ЛНЗ: Кучеренко, Каплієнко (Саліху, 75), Дайко, Муравський (Драмбаєв, 75), Путря, Тілль, Яшарі, Танковський (Нонікашвілі, 80), Ейнел (Молло, 23), Пасіч, Момо
Кривбас: Кліщук, Юрчец, Понєдєльнік (Ікенна, 46), Романчук, Дібанго, Ілич (Конате, 64), Вакулко, Кузик, Твердохліб (Луньов, 85), Микитишин (Ндомбазі 73), Соса
Попередження: 34 Путря, 55 Танковський, 70 Яшарі, 84 Тілль – 9 Понєдєльнік, 71 Микитишин
Нагадаємо, раніше Рух на виїзді мінімально обіграв Чорноморець з рахунком 2:1.