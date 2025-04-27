Епічна нічия Динамо та Шахтаря у Львові: репортаж Чемпіона з українського класичного

Лічені хвилини тому донецький Шахтар та київське Динамо зіграли внічию в межах 26 туру чемпіонату України. Українське класичне завжди привертало особливу увагу, тож "Чемпіон" вирішив відправитися до Львова, щоб на власні очі подивитися, як твориться історія на футбольному полі.

"Місто Лева" зустріло прогнозованою прохолодою, а атмосфера футбольного свята почала приходити тільки після того, як на Галицькій площі зустрівся автобус Динамо з легендарною фразою на ньому: "Київ – це ми".

Що цікаво, Львів уже багато років з мінливим успіхом є домом для Шахтаря, хоч "гірники" й грали в Києві та Харкові після вимушеного від’їзду з Донецька. Тож повністю домашнім цей поєдинок назвати для "гірників" точно не можна.

Пам’ятаєте, як Даріо Срна ще 10 років тому казав, як сумує за "Донбас-Ареною"? Для розуміння, остання гра Шахтаря на домашньому стадіоні відбулася ще 2 травня 2014 року.

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У суботу зранку, за день до гри, в донеччан відбулося відкрите тренування, куди були запрошені журналісти, і якщо Георгій Судаков був не надто веселий, особливо на фоні травми, що в підсумку завадила йому зіграти в українському класичному, то Маріно Пушич був сповнений енергії та оптимізму.

Головний тренер Шахтаря з посмішкою на обличчі та жартами розповів про підготовку та важливість для його підопічних обіграти саме Динамо в такому матчі. Ще б пак, "гірники" мали такий шанс зупинити неймовірну серію принципового суперника.

Кияни майже рік не програють у матчах чемпіонату, залишившись ледь не єдиним представником Європи, що не знав смаку поразки на внутрішній арені цього сезону.

А ви знали, що за часів проведення чемпіонату України з футболу відразу 4 рази команди завершували сезон без поразок? Тричі це було Динамо – сезони-2014/2015, 2006/2007 та 1999/2000, а одного разу "золотий сезон" провів Шахтар у розіграші 2001/2002. У той же період "гірники" продемонстрували рекордну в Україні серію без поразок у чемпіонаті – 55 матчів!

Шахтар не програвав на внутрішній арені з 22 липня 2000 року по 26 липня 2002-го, попутно здобувши дебютний титул без поразок. Нинішня серія Динамо складає вже 28 матчів, тож у наступному сезоні кияни можуть побити нібито вічний рекорд принципового суперника.

У день матчу яскраве сонечко натякало, що погода жодним чином не впливатиме на перебіг "класичного", усе залежатиме від футболістів, тренерського плану, а що найголовніше – самовіддачі.

Випадково зустрівши склад номінальних гостей під час прогулянки "містом Лева", було помітно, що Динамо, як і Шахтар підходив до гри в хорошому настрої та з думками про позитивний результат. Тим паче численні прохання про фото давали розуміти, що Львів точно розділиться у своїх уподобаннях.

За дві години до гри вболівальники вже вишуковувалися в чергу, щоб потрапити на "Арену Львів". Глядачі займали свої місця, коментатори та журналісти готувались до роботи.

Сюрпризів у стартовому складі майже не було, Судаков залишився на лаві для запасних та навіть не розминався з командою напередодні зустрічі. Здивувало лише повернення в основу Динамо Олександра Тимчика, який не грав з 28 лютого через пошкодження.

ФК Шахтар Донецьк

Гравці обгорнуті у державні прапори вийшли на поле і "Арена Львів" в унісон заспівала гімн України під акомпанемент 10-річного волонтера Сергія Мороза та молодшого сержанта 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Ярослава Стаса. Шкода, що стадіон не був заповнений навіть на половину...

10-річний волонтер Сергій Мороз та молодший сержант 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Ярослав Стас ФК Шахтар Донецьк

А потім на арені запанувала абсолютна тиша, гравці та вболівальники вшанували пам’ять жертв російського теракту в Києві, що стався напередодні.

Символічний перший дотик зробив уже легендарний український військовослужбовець, захисник острова Зміїного Роман Грибов, і матч розпочався…

Захисник острова Зміїного Роман Грибов ФК Шахтар Донецьк

Захисник острова Зміїного Роман Грибов завдає першого удару по м'ячу у Класичному ФК Шахтар Донецьк

Не встигли вболівальники відійти від усіх передматчевих процедур, що пробирали до мурах, як тут… пенальті у ворота Динамо.

ФК Шахтар Донецьк

Михавко відверто збивав Егіналду у штрафному майданчику після чудової передачі Бондаренка. Нещерт вгадав напрямок удару Кевіна, однак потягнути м’яч кіпер Динамо не зумів – 1:0.

ФК Шахтар Донецьк

"Гірники" та кияни обмінювалися небезпечними прострілами та поодинокими небезпечними випадами, проте через 15 хвилин Шахтар забив удруге.

Матвієнко, який перекваліфікувався в опорного півзахисника з ходу пробив низом по воротах, Нещерет відбив перед собою, а першим на м’ячі опинився Егіналду! 2:0 – а Динамо досі не пробивало по воротах Різника.

Егіналду святкує гол у ворота Динамо ФК Шахтар Донецьк

По-справжньому небезпечний момент підопічні Олександра Шовковського створили лише на 30-й хвилині гри, Ванат протягнув м’яч по центру та віддав під удар Ярмоленку, легенда Динамо пробив вище. Ще через кілька миттєвостей Андрій Миколайович виконував класну подачу на дальню стійку, яку замикав Шапаренко – Різник уперше справді вступив у гру.

На цьому і завершився перший тайм. Шахтар віддав м’яч киянам, а ті так і не спромоглися створити дійсно гольові моменти біля воріт суперника.

Другий тайм розпочався зі жорсткого стику в центрі поля та контролю м’яча від Динамо. Віддача ініціативи коштувала "гірникам" пропущеного голу, Дубінчак класно подав з лівого флангу, а Ванат класно зіграв головою та забив черговий гол у Прем’єр-лізі.

ФК Динамо Київ

Ще через 10 хвилин Владислав мав оформити дубль, однак пробив повз ворота з кількох метрів.

Через кілька хвилин Кабаєв влучив у стійку, тиск з боку лідера чемпіонату продовжувався…

У середині другої половини гри склалося враження, що в Шахтаря розрядилися батарейки, ніби овертайми з Поліссям напередодні все ж далися взнаки.

Кияни не зупинялися та створювали гостроту біля воріт суперника: так Микола Шапаренко головою з кількох метрів не влучив у площину воріт.

5 хвилин на табличці четвертого арбітра підказували Динамо, що потрібно влаштовувати останній штурм, і він… стався.

Тимчик вкинув з ауту до центру карного майданчика Шахтаря, де після кількох відскоків м’яч відлетів до Кабаєва, який прошив Дмитра Різника.

Ще кілька миттєвостей – і фінальний свисток. Динамо продемонструвало дійсно чемпіонський характер, здійснило неймовірний камбек у другому таймі та повезе зі Львова один заліковий бал, а ось Шахтар втратив ще два очки в боротьбі за друге місце з Олександрією, яка ще й до лідера чемпіонату наблизилася.