Пономаренко потрапив у топ-3 молодих центрфорвардів світу за версією CIES

Нападник Динамо Київ і збірної України Матвій Пономаренко потрапив до чільної трійки найкращих молодих центрфорвардів світу в віковій категорії U-22 серед 70 найсильніших ліг світу.

Відповідний рейтинг склала CIES Football Observatory.

Пономаренко отримав оцінку в 79,5 пункта, що дало йому третє місце в рейтингу. Вище за нього розташувалися лише італієць Франческо Піо Еспозіто з міланського Інтера (84,2 бала) та німець Паріс Бруннер із Монако.

Топ-10 рейтингу:

84.2 – Франческо Піо Еспозіто (Інтер) 81.3 – Паріс Бруннер (Монако) 79.5 – Матвій Пономаренко (Динамо) 79.4 – Джордж Іленікена (Аль-Іттіхад) 78.9 – Даніель Миколаєвскі (Люцерн) 78.8 – Густаво Варела (Монца) 75.8 – Джастін Елліс (Орландо Сіті) 75.2 – Харалампос Костулас (Брайтон) 74.8 – Вільям Ланкшир (Мідлсбро) 74.6 – Вінслі Ботелі (Сьон)

У поточному сезоні на рахунку Пономаренка 5 голів у 12 матчах за Динамо в усіх турнірах. Раніше 20-річний форвард оцінив свої шанси перевершити рекорд Генріха Мхітаряна за голами за один сезон УПЛ.