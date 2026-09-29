Пономаренко потрапив у топ-3 молодих центрфорвардів світу за версією CIES
Матвій Пономаренко
ФК Динамо Київ
Нападник Динамо Київ і збірної України Матвій Пономаренко потрапив до чільної трійки найкращих молодих центрфорвардів світу в віковій категорії U-22 серед 70 найсильніших ліг світу.
Відповідний рейтинг склала CIES Football Observatory.
Пономаренко отримав оцінку в 79,5 пункта, що дало йому третє місце в рейтингу. Вище за нього розташувалися лише італієць Франческо Піо Еспозіто з міланського Інтера (84,2 бала) та німець Паріс Бруннер із Монако.
Топ-10 рейтингу:
- 84.2 – Франческо Піо Еспозіто (Інтер)
- 81.3 – Паріс Бруннер (Монако)
- 79.5 – Матвій Пономаренко (Динамо)
- 79.4 – Джордж Іленікена (Аль-Іттіхад)
- 78.9 – Даніель Миколаєвскі (Люцерн)
- 78.8 – Густаво Варела (Монца)
- 75.8 – Джастін Елліс (Орландо Сіті)
- 75.2 – Харалампос Костулас (Брайтон)
- 74.8 – Вільям Ланкшир (Мідлсбро)
- 74.6 – Вінслі Ботелі (Сьон)
У поточному сезоні на рахунку Пономаренка 5 голів у 12 матчах за Динамо в усіх турнірах. Раніше 20-річний форвард оцінив свої шанси перевершити рекорд Генріха Мхітаряна за голами за один сезон УПЛ.