Карпати вирвали нічию в Оболоні у 26 турі УПЛ

Київська Оболонь у домашньому матчі зіграла внічию з львівськими Карпати у межах у межах 26 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

"Пивовари" вийшли вперед на 20-й хвилині гри. 30-річний захисник Петро Стасюк прийняв передачу партнера у штрафному майданчику суперника та влучно пробив у ближній кут воріт Кінарейкіна (1:0). "Леви" майже одразу відновили рівновагу – після подачі кутового оборонець львів'ян Тимур Стецьков в дотик пробив по воротах Оболоні, м'яч рикошетом від Владислава Приймака опинився у сітці воріт.

За декілька хвилин Карпати мали нагоду вийти вперед, однак Павло Полегенько не зміг реалізувати пенальті, пробивши вище воріт.

Розв'язка у матчі сталася наприкінці зустрічі. Спочатку гол за львівський колектив забив Невес, однак його скасували через офсайд. На це "пивовари" відповіли влучним ударом нападника Ростислав Тарануха з меж штрафного майданчика у дальній кут воріт.

Львів'яни знайшли у собі сили та змогли зрівняти рахунок на останній хвилині гри. Невес у воротарському майданчику зміг прийняти м'яч, розвернутися та пробити по воротах Марченка (2:2).

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 25 квітня

Оболонь (Київ) – Карпати (Львів) 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Стасюк, 1:1 – Полегенько (автогол), 2:1 – 81 Тарануха, 2:2 – 90 Невес

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Курко (Черненко, 69), Вітенчук (Мороз, 90+4), Груша (Слободян, 70), Бичек (Блізніченко, 76), Устименко (Тарануха, 76)

Карпати: Кінарейкін, Мірошніченко, Стецьков, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруніньйо, Чачуа (Федор, 74), Костенко (Підлепенець, 74), Очеретько (Квасниця, 86), Краснопір (Іґор Невес, 68)

Попередження: Курко, 26, Вітенчук, 62 – Чачуа, 45+2.

Карпати залишились на п'ятій сходинці у турнірній таблиці чемпіонату з 40 балами в активі. Оболонь посідає 12-те місце з 25 очками.

Огляд матчу

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.