Полісся не змогло обіграти Колос у 26 турі УПЛ

У неділю, 27 квітня, відбувся черговий матч 26 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Колос зіграв унічию з Поліссям.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Гості першими відкрили рахунок зусиллями Сарапія, який на 46-й хвилині з лінії карного більярдним ударом відправив м'яч у кут воріт Пахолюка.

Втім, недовго "вовки" були попереду, адже через 10 хвилин Велетень відновив паритет на табло, скориставшись непорозумінням у карному суперника, у підсумку Владислав першим опинився на м'ячі та вдало зіграв на добиванні.

Вже у компенсований до другого тайму час підопічні Костишина вдруге вразили ворота житомирського клубу. але після перегляду VAR гол Ковталюка було скасовано через офсайд.

В результаті Колос набрав 28 балів та обійшов у турнірній таблиці ЛНЗ, ставши 10-м. Полісся із 43 очками залишилося на 4-й сходинці.

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 27 квітня

Колос – Полісся 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Сарапій, 1:1 – 56 Велетень

Колос: Пахолюк – Сухар (Демченко 23), Бурда, Козик, Цуріков – Ррапай (Оріховський 63), Гагно, Краснічі, Велетень, Третьяков (Алефіренко 82), Сидоров (Ковталюк 63).

Полісся: Волинець – Тейлор (Віалле 61), Чоботенко, Матич, Майсурадзе – Сарапій, Бабенко, Крушинський (Андрієвський 73) – Гуцуляк (Бристрич 81), Назаренко, Батіста (Бітон 81)

Попередження: 61 – Гуцуляк, 62 – Крушинський, 70 – Бурда

Нагадаємо, раніше відбувся ще один матч туру, в якому Ворскла впевнено перемогла Верес.