Лідер Карпат Вантух назвав клуб, який відіграв ключову роль у його кар'єрі

Лівий захисник та лідер львівських Карпат Роман Вантух розповів, що київське Динамо, академію якого він пройшов, відіграло величезну роль у його кар'єрі.

Його цитує Tribuna.

"Це дало мені майже все, що вмію. Мені поталанило працювати з гарними фахівцями. Спочатку були іспанські тренери – Унаї Мельгоса і Вісенте Гомес. Був гарний період. Вони дуже багато чого навчили. Найперше – думати, тому що це важливо. І не забувати, що це гра. Потрібно аналізувати і думати, а не просто бігати як конячка туди-сюди",

Також лідер "левів" пригадав роботу під керівництвом Юрія Мороза та Сергія Шматоваленка. Свого часу Вантуху поталанило немалий відрізок часу бути частиною тренувального процесу першої команди киян, яку на той час очолював Олександр Хацкевич.

"А потім мав дві нагоди з Мірчею Луческу поїхати на збори, але з тих чи інших причин вибував з ладу і мені не вдалося зачепитися, щоб залишитися у Динамо. Тоді вже почався мій вояж орендами. Але Динамо відіграло ключову роль в моїй кар'єрі, я впевнений у цьому", – зазначив 28-річний футболіст.

У структурі "біло-синіх" Роман був до вересня 2022-го. Щоправда, з перервами на оренди в Олександрію, Олімпік, Чорноморець, Дніпро-1 та Зорю. У футболці останнього клубу якраз проявив себе найкраще (7 голів і 9 асистів у 102 матчах).

За головну команду столичного гранда так і не дебютував. Із липня 2026-го виступає за Карпати. Відтоді у "зелено-білій" футболці провів 9 ігор (2 м'ячі та 2 гольові передачі), ставши одним із лідерів колективу.

Разом із "левами" взяв курс у Бельгію, де 3 жовтня о 18:00 (за київським часом) підопічні Франа Фернандеса у благодійному поєдинку зіграють проти Мехелена.

Нещодавно Вантух висловився про своє потрапляння у резервний список збірної України на найближчі матчі Ліги націй-2026/27.