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Рух завдав Чорноморцю третьої поразки поспіль в УПЛ

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 14:57
Рух завдав Чорноморцю третьої поразки поспіль в УПЛ
ФК Рух

Суботній ігровий день 26 туру УПЛ відкривав поєдинок у Одесі, де місцевий Чорноморець приймав львівський Рух. Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей.

Рух пішов на перерву за рахунку 1:0 на свою користь завдяки голу Юрія Климчука на 20 хвилині. У другому таймі команди обмінялися голами: спершу форвард Чорноморця Олексій Хобленко зрівнянв рахунок, а на 76 хвилин Артур Рябов приніс команді Віталія Пономарьова перемогу.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ26 тур, 25 квітня

Чорноморець – Рух – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 20 Климчук, 1:1 – 62 Хобленко, 1:2 – 76 Рябов

Чорноморець: Рудько - Бутко (к), Ракіцький (Єрмаков 46), Скиба, Кисіль (Раян 62) - Янаков, Габелок (Тоїров 69), Сігєєв (Лацабідзе 62), Мустафаєв - Попов (Шевцов 69), Хобленко.

Рух: Герета - Роман, Холод, Горін, Кітела - Підгурський - Рунич (Алмазбеков 64), Рябов, Пастух, Карабін (Ременяк 64) - Климчук (к) (Фаал 51).

Попередження: Ракіцький 25, Карабін 42, Габелок 66, Мустафаєв 78, Скиба 80.

Рух завдяки цій перемозі набрав 33 очки, львівський клуб залишається на 9 місці в турнірній таблиці УПЛ. Для Чорноморця ця поразка виявилася третьою поспіль. Одесити залишаються на передостанньому, 15 місці, відстаючи на 3 очки від 14 місця, яке дає право на перехідні матчі.

Вчора, 25 квітня, Олександрія на виїзді мінімально обіграла Інгулець.

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Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

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