Збірна України – збірна Бельгії: анонс першого матчу плейоф Ліги націй

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу зіграє перший матч проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Мурсії, Іспанія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Збірна України

Результати в Лізі націй 2024/25

2 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – 0.

За 6 матчів підопічні Сергія Реброва двічі зіграли проти Грузії (перемога 1:0 та нічия 1:1), Албанії (перемога 2:1 та поразка 1:2), Чехії (нічия 1:1 і поразка 2:3).

Наразі в України триває безпрограшна серія: 4 матчі

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

УАФ

Найкращі бомбардири серед викликаних гравців

Андрій Ярмоленко: 46 голів та 26 асистів за 124 матчі;

Роман Яремчук: 17 голів та 8 асистів за 59 матчів;

Віктор Циганков: 13 голів та 6 асистів за 57 матчів.

Відсутні гравці

Максим Таловєров (захисник, травма);

Олександр Тимчик (захисник, травма);

Михайло Мудрик (вінгер, дискваліфікація).

Збірна Бельгії

Результати в Лізі націй 2024/25

1 перемога, 1 нічия, 4 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – (-3).

За 6 матчів Бельгія двічі зіграла проти Франції (поразки 0:2 та 1:2), Італії (нічия 2:2 та поразка 0:1), Ізраїля (перемога 3:1 і поразка 0:1).

Наразі у Бельгії триває безвиграшна серія: 5 матчів

Заявка збірної Бельгії

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал Мадрид, Іспанія), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттінгем Форест, Англія), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг, Німеччина).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем, Англія), Максим Де Кайпер, Брендон Мехеле (обидва – Брюгге), Зено Дебаст (Спортинг, Португалія), Коні Де Вінтер (Дженоа, Італія), Воут Фас (Лестер, Англія), Томас Меньє (Лілль, Франція), Амін Аль-Дахіль (Штутгарт, Німеччина).

Півзахисники: Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Браян Хейнен (Генк), Жорті Мокіо (Йонг Аякс, Нідерланди), Ніколас Раскін (Рейнджерс, Шотландія), Юрі Тілеманс (Астон Вілла, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Італія), Алексіс Селемекерс (Рома, Італія), Леандро Троссар (Арсенал, Англія).

Нападники: Жеремі Доку (Манчестер Сіті, Англія), Ромелу Лукаку (Наполі, Італія), Доді Лукебакіо (Севілья, Іспанія), Лої Опенда (РБ Лейпциг, Німеччина), Міші Батшуаї (Айнтрахт, Німеччина).

Читайте також : Фото Новий виклик для Реброва: Руді Гарсія очолив збірну Бельгії

Найкращі бомбардири серед викликаних гравців

Ромелу Лукаку: 85 голів та 18 асистів за 120 матчів;

Кевін де Брейне: 30 голів та 50 асистів за 107 матчів;

Міші Батшуаї: 27 голів та 6 асистів за 55 матчів.

Відсутні гравці

Кун Кастельс (воротар, скандал);

Артур Теат (захисник, травма);

Малік Фофана (вінгер, травма).

Особисті зустрічі

Команди зустрічалися 1 раз. Це сталося на груповому етапі Євро-2024. Збірна України розписала мирову з Бельгією (0:0).

Матч в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а також місцеві телеканали Суспільного. Гру на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Цифри та факти

Україна та Бельгія грали між собою лише 1 раз (нічия 0:0);

Головним арбітром буде Сандро Шерер. Він обслуговував 7 матчів за участю українських команд (1 перемога, 2 нічиї, 4 поразки).

Шерер також судив 7 поєдинків бельгійських колективів (2 перемоги, 3 нічиї, 2 поразки).

Україна вдруге може вийти в Дивізіон А Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, але посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією.

Збірна Бельгії може вперше в історії вилетіти з елітного дивізіону Ліги націй.

Склад України на понад 200 мільйонів євро дешевший за склад суперника (308,50 проти 522,00 млн).

Найдорожчим гравцем збірної України за версією Transfermartk є захисник Борнмута Ілля Забарний – 40 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед бельгійців має Лоїс Опенда, який виступає за Лейпциг – 60 млн євро.

Збірна України молодша за Бельгію – 26,6 проти 26,9 середній вік.

У збірній України значно менше легіонерів у складі – 9 проти 23.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бельгії – 3:1.