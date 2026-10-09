Ексфутболіст збірної України оцінив перспективи "синьо-жовтих" у Лізі націй

Віталій Лисицький позитивно оцінив виступи збірної України в Лізі націй-2026/27 після чотирьох стартових турах.

Його слова передає Sport.ua.

Колишній спортивний директор Колоса вважає, що "синьо-жовті" здатні поборотись за підвищення у класі. Він також похвалив наставника команди:

"Я налаштований оптимістично та думаю, що в української збірної є всі шанси фінішувати другою у своїй підгрупі та продовжити боротьбу за підвищення у класі в перехідних матчах. Слід віддати належне новому керманичу Андреа Мальдері, який провів велику селекційну роботу й, на відміну від своїх попередників, довіряв новачкам".

На думку експерта, величезний вплив на результати збірної України мали кадрові проблеми, через які чимало лідерів не були доступні тренерському штабу.

"На останніх поєдинках українців, передусім із північноірландцями, негативно позначилася відсутність кількох провідних виконавців. Сподіваюся, що до листопада ті ж Судаков, Миколенко та Ярмолюк встигнуть відновитися та допоможуть перемагати", – сказав Лисицький.

Зазначимо, що наразі "синьо-жовті" посідають третє місце в турнірній таблиці своєї групи Ліги націй-2026/27. Вони мають у своєму активі чотири залікові бали.

Збірна України виграла перший матч проти Угорщини (1:0), але поступилась їй у поєдинку другого кола (1:2). Також підопічні Андреа Мальдери розгромно програли Північній Ірландії (0:3) та зіграли внічию із грузинами (0:0).

Наступну гру наша національна команда проведе 14 листопада проти британців, які очолюють квартет.