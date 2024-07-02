Тупі запитання чи агресивність де Брейне: як бельгієць ображав журналістів на Євро-2024

Пам'ятаєте агресивну реакцію півзахисника Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіна де Брейне на запитання українського журналіста після матчу проти України (0:0) на груповій стадії Євро-2024?

Тоді більшість українських уболівальників списали це на некомпетентність представника ЗМІ. Проте пройшло кілька днів, Бельгія зіграла наступний матч проти Франції (0:1), і коментар брав уже журналіст Sport Italia Танкреді Палмері, але реакція була схожою.

Що сталося цього разу? На питання, чи боляче йому, що "золоте покоління Бельгії" знову не потрапило до фіналу він спершу спитав, чи немає "золотого покоління" у Франції, Англії, Іспанії та Німеччини, а потім, уже виходячи з мікст-зони назвав журналіста тупим.

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Можливо, на реакцію футболіста вплинули результати команди на чемпіонаті Європи, адже Бельгія виграла лише гру з Румунією, а в останньому турі втримувала нічию з Україною, через що гравців освистали їхні ж уболівальники.

А як гадаєте ви, це вина журналістів, які ставили провокаційні питання, чи це де Брейне був неправий, реагуючи на них таким чином?