Неприємна статистика: визначився арбітр матчу між Україною та Бельгією в Лізі націй

Стала відома суддівська бригада на перший поєдинок плейоф Ліги націй УЄФА між збірними України та Бельгії.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

На матчі працюватиме бригада зі Швейцарії. Головним арбітром призначено Сандро Шерера. Його помічниками на лініях будуть Стефан Де Алмейда та Йонас Ерні.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Ліонель Чуді. А за роботу системи VAR відповідатимуть Федай Сан та Лукас Фендріх.

Зазначимо, що Шерер влітку 2024 року обслуговував поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів між київським Динамо та Зальцбургом, який столичний клуб програв 0:2.

А восени він судив гру Шахтаря проти Бреста на стадії єдиної ліги в ЛЧ. Тоді "гірники" перемогли. І це єдина перемога української команди за 7 матчів, коли головним рефері був Шерер. Ще 2 гри завершилися внічию, а поразок було 4.

Зазначимо, що номінально домашній поєдинок проти Бельгії "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Раніше Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.