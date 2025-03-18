Ребров визначився з гравцем, який замінив травмованого Таловєрова

Захисник клубу Остін із МЛС (Major League Soccer) Олександр Сваток приєднався до збірної України з футболу, щоб замінити Максима Таловєрова, який залишив розташування національної команди через травму.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

Зазначимо, що початково Сваток був у резервному списку Сергія Реброва. Ще одним центрбеком був Денис Попов із Динамо, але вибір пав саме на Сватка.

30-річний українець грає за американський клуб з літа 2024 року. Сезон у МЛС стартував нещодавно, Олександр відіграв 3 поєдинки з 4 цього сезону.

Протягом кар'єри також грав за Дніпро-1, Хайдук, Зорю, Волинь та Дніпро. На його рахунку 8 поєдинків у складі збірної.

Нагадаємо, що номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть 20 березня в Мурсії, а матч-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.