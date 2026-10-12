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Визначено місце проведення заключного матчу збірної України на груповому етапі Ліги націй

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2026, 17:27
Визначено місце проведення заключного матчу збірної України на груповому етапі Ліги націй
УАФ

Збірна України проведе заключний матч групового етапу Ліги націй-2026/27 у словацькому місті Кошице.

Про це повідомляє УАФ.

Номінально домашній поєдинок шостого туру групи В2 проти Грузії відбудеться 17 листопада, початок о 21:45 за київським часом.

Перед цим, 14 листопада, українська команда зіграє на виїзді з Північною Ірландією.

Як відомо, збірна України з футболу після поразки від Угорщини (1:2) у 4 турі опустилася на третє місце турнірної таблиці групи В2.

Нагадаємо, у трьох попередніх матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину (1:0), а також зіграли внічию з Грузією (0:0) та поступилися Північній Ірландії (0:3).

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА

Збірна України з футболу

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