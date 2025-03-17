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Збірна України – збірна Бельгії: де дивитися матч Ліги націй

Станіслав Лисак — 17 березня 2025, 20:53
Збірна України з футболу
Збірна України з футболу
УАФ

Збірна України з футболу прийматиме Бельгію в першому матчі плейоф Ліги націй УЄФА.

Поєдинок відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Матч в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO, а також місцеві телеканали Суспільного. Гру на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.

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