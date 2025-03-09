Напередодні матчу проти України в збірній Бельгії вибухнув конфлікт через повернення Куртуа

32-річний голкіпер збірної Бельгії Кун Кастельс заявив, що завершує виступи за національну команду через повернення до неї Тібо Куртуа.

Про це повідомляє Cadena SER.

За інформацією джерела, ще низка футболістів збірної Бельгії не згодні з рішенням федерації щодо повернення голкіпера Реала, однак їхні імена наразі не розголошуються.

Кастельс зазначив, що його обурює той факт, що Куртуа сам вирішує, коли виступати за збірну, а коли ні. Він також висловив нерозуміння щодо позиції федерації.

"Якщо так, то будь-який футболіст може робити те, що захоче", – обурився воротар.

За його словами, це суперечить принципам і цінностям, які мають бути в командному спорті.

"Я не можу більше бути частиною організації, яка підтримує таку поведінку", – заявив Кастельс.

Зазначимо, Куртуа грав за збірну Бельгії ще у 2023 році та відмовився їхати на Євро-2024. Згодом стало відомо, що таке рішення гравець Реала зробив через розбіжності з Доменіко Тедеско.

Пізніше сам Куртуа заявив про своє бажання повернутися до збірної, а новий головний тренер команди Руді Гарсія підтвердив повернення голкіпера до складу "дияволів".

Збірна України зустрінеться із Бельгією в матчах плейоф за вихід до дивізіону А Ліги націй. Поєдинки відбудуться 20 та 23 березня. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров напередодні оголосив список гравців, які готуватимуться до поєдинку проти бельгійців.