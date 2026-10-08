Очільниця МЗС Угорщини засудила внесення захисника Ліверпуля до бази "Миротворця"

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан відреагувала на внесення захисника збірної Мілоша Керкеза до бази сайту "Миротворець".

У дописі у Facebook посадовиця засудила внесення угорських громадян до списків та можливі погрози на їхню адресу.

Орбан повідомила, що протягом вихідних обговорювала ситуацію з представниками українського уряду, Угорської футбольної асоціації, посольства та своїми колегами. Водночас вона наголосила, що "Миротворець" не є офіційним державним ресурсом України.

"Спорт має бути про досягнення, спільноту та повагу. Дякую за співпрацю двом футбольним асоціаціям", – зазначила Орбан.

Керкез потрапив до бази після вересневого матчу Ліги націй між Угорщиною та Україною. Наприкінці зустрічі він брав участь у сутичці, а згодом його батько опублікував відео епізоду під пісню російського гурту АК-47 Russian Paradise.

Додамо, що центр "Миротворець" не є офіційною державною установою. Це громадська організація та український сайт, створені 2014 року в межах роботи волонтерської групи "Народний тил". Ціль проєкту – дослідження злочинів проти національної безпеки України.