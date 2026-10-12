Це зачіпає: Кабаєв різко відповів на закиди фаната Карпат щодо виклику динамівців у збірну

Лівий вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв відреагував на слова одного з уболівальників львівських Карпат, який на пресконференції Андреа Мальдери розкритикував вибір наставника через те, що одразу декілька гравців киян отримали виклик до збірної України, а жодного футболіста "левів" не було у заявці.

Його цитує Динамоманія.

Також цей фанат "зелено-білих" емоційно заявив, що підопічні Ігоря Костюка є "безхарактерними".

"Кажуть, що з Динамо викликають у збірну, а з Карпат не викликають. Ну, виходьте, перемагайте, доводьте. Це зачіпає футболістів Динамо. Думаю, що це нормальна реакція з нашого боку", – відповів 31-річний футболіст "біло-синіх".

Такий коментар Кабаєв залишив після мінімальної перемоги киян над львів'янами у 8-му турі УПЛ-2026/27 (1:0). Єдиний та переможний гол у зустрічі оформив нападник Матвій Пономаренко, який красиво забив з-під Жана Педрозу. Забитий м'яч відбувся майже одразу після вилучення лідера Карпат Назарія Русина.

Відзначимо, що після матчу також було чимало емоцій. Головний тренер "левів" Фран Фернандес натякнув на упереджене суддівство, а його команда була кращою на футбольному полі.

Також після фінального свистка своїми емоціями поділилися Матвій Пономаренко та Тарас Михавко.

Додамо, що після цієї звитяги Динамо підійнялося на третю позицію у турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 16 балів. Відставання до лідера сезону-2026/27 Шахтаря складає 5 очок, а до другого Полісся – 3 пункти.

Карпати ж із 14 балами опустилися на 5-ту сходинку.