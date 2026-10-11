Тренер Бенфіки: Трубін показав хороші виступи за збірну

Головний тренер Бенфіки Марку Сілва оцінив виступи голкіпера команди Анатолія Трубіна за збірну України.

Слова фахівця наводить O Jogo.

"Ми задоволені тим, що Трубін грав [ за збірну України ] і показав хороші виступи. Він провів два матчі. А Самуел Соареш не грав — це реальність, яку всі ми знаємо. Основний голкіпер збірної Португалії — це не абихто, можливо, це один із найкращих воротарів у світі", – заявив Сілва.

Під час останньої міжнародної паузи Трубін провів два матчі за збірну України – проти Грузії (0:0) і Угорщини (1:2). Нещодавно воротар відкрив власну футбольну академію в Києві.

Раніше Марку Сілва оцінив стан півзахисника Георгія Судакова після травми, отриманої в матчі за збірну України.