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Тренер Бенфіки: Трубін показав хороші виступи за збірну

Олег Дідух — 11 жовтня 2026, 13:29
Тренер Бенфіки: Трубін показав хороші виступи за збірну
Анатолій Трубін
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Головний тренер Бенфіки Марку Сілва оцінив виступи голкіпера команди Анатолія Трубіна за збірну України.

Слова фахівця наводить O Jogo.

"Ми задоволені тим, що Трубін грав [за збірну України] і показав хороші виступи. Він провів два матчі. А Самуел Соареш не грав — це реальність, яку всі ми знаємо. Основний голкіпер збірної Португалії — це не абихто, можливо, це один із найкращих воротарів у світі", – заявив Сілва.

Під час останньої міжнародної паузи Трубін провів два матчі за збірну України – проти Грузії (0:0) і Угорщини (1:2). Нещодавно воротар відкрив власну футбольну академію в Києві.

Раніше Марку Сілва оцінив стан півзахисника Георгія Судакова після травми, отриманої в матчі за збірну України.

Бенфіка Збірна України з футболу Анатолій Трубін

Анатолій Трубін

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