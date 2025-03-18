Таловєров залишив розташування збірної України напередодні матчів з Бельгією

Захисник Плімута та збірної України залишив розташування "жовто-синіх" та повертається до Англії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Лікарі діагностували у футболіста травму підколінного суглоба, через що Максим вирушить до Англії, де його відновленням займатиметься клубний медичний персонал.

Зазначимо, що Таловєров дебютував у національній команді навесні 2024 року і з того часу зіграв сім матчів.

Нагадаємо, матчі між Україною та Бельгією в межах плейоф Ліги націй заплановані на 20 та 23 березня. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше визначилась суддівська бригада на перший матч між командою Реброва та Бельгією.