Ліга націй. Україна – Бельгія: текстова трансляція

Збірна України зіграє з національною командою Бельгії в першому матчі плейоф Ліги націй УЄФА.

Зустріч відбудеться у четвер, 20 березня, на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Гра-відповідь пройде в Бельгії (Генк) 23 березня.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.