Збірна України – збірна Бельгії: анонс матчу-відповіді плейоф Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірна України з футболу зіграє матч-відповідь проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1.

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Збірна України

Результати в груповому етапі Лізі націй 2024/25

2 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – 0.

За 6 матчів підопічні Сергія Реброва двічі зіграли проти Грузії (перемога 1:0 та нічия 1:1), Албанії (перемога 2:1 та поразка 1:2), Чехії (нічия 1:1 і поразка 2:3).

Наразі в України триває безпрограшна серія: 5 матчів

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар Донецьк), Олексій Сич (Карпати Львів), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (Остін, США).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – Динамо Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся Житомир), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія).

Нападники: Артем Довбик (Рома Рим, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Найкращі бомбардири серед викликаних гравців

Андрій Ярмоленко: 46 голів та 26 асистів за 124 матчі;

Роман Яремчук: 17 голів та 8 асистів за 60 матчів;

Віктор Циганков: 13 голів та 7 асистів за 58 матчів.

Відсутні гравці

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Збірна Бельгії

Результати в груповому етапі Лізі націй 2024/25

1 перемога, 1 нічия, 4 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – (-3).

За 6 матчів Бельгія двічі зіграла проти Франції (поразки 0:2 та 1:2), Італії (нічия 2:2 та поразка 0:1), Ізраїля (перемога 3:1 і поразка 0:1).

Наразі у Бельгії триває безвиграшна серія: 6 матчів

Заявка збірної Бельгії

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал Мадрид, Іспанія), Сенне Ламменс (Антверпен), Матц Селс (Ноттінгем Форест, Англія), Мартен Вандевордт (РБ Лейпциг, Німеччина).

Захисники: Тімоті Кастань (Фулгем, Англія), Максим Де Кайпер, Брендон Мехеле (обидва – Брюгге), Зено Дебаст (Спортинг, Португалія), Коні Де Вінтер (Дженоа, Італія), Воут Фас (Лестер, Англія), Томас Меньє (Лілль, Франція), Амін Аль-Дахіль (Штутгарт, Німеччина).

Півзахисники: Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Браян Хейнен (Генк), Жорті Мокіо (Йонг Аякс, Нідерланди), Ніколас Раскін (Рейнджерс, Шотландія), Юрі Тілеманс (Астон Вілла, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Шарль Де Кетеларе (Аталанта, Італія), Алексіс Селемекерс (Рома, Італія), Леандро Троссар (Арсенал, Англія).

Нападники: Жеремі Доку (Манчестер Сіті, Англія), Ромелу Лукаку (Наполі, Італія), Доді Лукебакіо (Севілья, Іспанія), Лої Опенда (РБ Лейпциг, Німеччина), Міші Батшуаї (Айнтрахт, Німеччина).

Найкращі бомбардири серед викликаних гравців

Ромелу Лукаку: 86 голів та 18 асистів за 121 матч;

Кевін де Брейне: 30 голів та 51 асист за 108 матчів;

Міші Батшуаї: 27 голів та 6 асистів за 55 матчів.

Відсутні гравці

Кун Кастельс (воротар, скандал);

Артур Теат (захисник, травма);

Юрі Тілеманс (півзахисник, дискваліфікація);

Малік Фофана (вінгер, травма).

Особисті зустрічі

Команди зустрічалися двічі. Перший матч відбувся на груповому етапі Євро-2024. Збірна України розписала мирову з Бельгією (0:0). Другу гру команди зіграли у межах цього протистояння, Україна у першій грі плейоф Ліги націй здолала суперника 3:1.

Матч в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO, Гру можна переглянути на безкоштовному телеканалі MEGOGO СПОРТ. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Цифри та факти

Україна та Бельгія грали між собою двічі (нічия 0:0 та перемога українців 3:1);

Головним арбітром буде Даніель Зіберт. У травні 2022 року він був обслуговував благодійний матч Боруссія Менхенгладбах – Україна . Також Даніель був призначений четвертим арбітром н а матч плейоф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

– Україна Даніель був призначений четвертим арбітром н Шерер також судив 9 поєдинків бельгійських колективів (4 перемоги, 5 поразок).

Україна вдруге може вийти в Дивізіон А Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, але посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією.

Збірна Бельгії може вперше в історії вилетіти з елітного дивізіону Ліги націй.

Склад України на понад 200 мільйонів євро дешевший за склад суперника (308,50 проти 522,00 млн).

Найдорожчим гравцем збірної України за версією Transfermartk є захисник Борнмута Ілля Забарний – 40 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед бельгійців має Лоїс Опенда, який виступає за Лейпциг – 60 млн євро.

Збірна України молодша за Бельгію – 26,6 проти 26,9 середній вік.

У збірній України значно менше легіонерів у складі – 9 проти 23.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.