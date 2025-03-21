Раніше працював на матчі "синьо-жовтих" із німецьким клубом: визначилися арбітри поєдинку Бельгія – України

Стала відома суддівська бригада на матч-відповідь поєдинку плейоф Ліги націй УЄФА між збірними України та Бельгії.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Головним арбітром виступить Даніель Зіберт. Його помічниками на лініях будуть Рафаель Фолтин та Домінік Шаал. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Даніель Шлягер. А за роботу системи VAR відповідатимуть Паскаль Мюллер та Катрін Рафальські.

40-річний Зіберт працює на матчах Бундесліги з 2012 року. У 2014 році став арбітром ФІФА. На ЧЄ-2024 та ЧС-2022 відсудив по дві зустрічі групового етапу.

Для нього це буде не перша зустріч із збірною України. У травні 2022 року саме він був головним арбітром благодійного матчу Боруссія Менхенгладбах – Україна. На матч плейоф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини Даніель був призначений четвертим арбітром.

З українськими клубами в ролі головного судді він не перетинався, але працював асистентом на таких матчах: Динамо – Ференцварош (ЛЧ-2020/21), Шахтар – БАТЕ (ЛЧ-2014/15) та Чорноморець – Динамо Загреб (ЛЄ-2013/14).

Нагадаємо, матч-відповідь між Україною та Бельгією пройде в місті Генк 23 березня. Команда Сергія Реброва здобула перемогу в першій грі з рахунком 3:1.