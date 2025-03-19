Конфлікт Куртуа, мор в обороні, криза у творенні: з чим збірна Бельгії підходить до матчів з Україною

У четвер, 20 березня, збірна України з футболу зіграє перший матч проти Бельгії за право виступати в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом, а Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

І Бельгія підходить до поєдинку зі збірною України з купою проблем.

Починаються вони з самої "голови" – і тут немає різниці, вважати головою голкіпера або тренерську "позицію". Воротар бельгійців Тібо Куртуа, звичайно, феноменальний, але занадто конфліктний. Раніше ми писали про те, як він мало не пустив під укіс "золоте покоління" сваркою з де Брейне – а зовсім недавно він не їздив до збірної через конфлікт із тренером.

Розповідає сам Тібо:

"Я був присутній як єдиний із трьох капітанів – де Брюйне був травмований, а Лукаку ще не приїхав після фіналу ЛЧ-2022/23. Знаєте, тут, у Мадриді, я відчуваю, що мене шанують у клубі. Я справді не відчуваю цього у збірній. Того тижня я спостерігав, що станеться. У суботу перед матчем з Австрією Тедеско покликав нас із Лукаку. Коли він сказав, що у вівторок Ромелу буде капітаном збірної Австрії, а я одягну пов'язку у грі проти збірної Естонії, щось усередині мене клацнуло. Я більше не відчував вдячності з боку Федерації та тренера, тому вийшов із себе".

Виглядає, чесно кажучи, як дитячі образи (воротарям у принципі не дуже правильно довіряти капітанські пов'язки, тому що їм одним можна легітимно сперечатися з арбітром), але через це Куртуа не їздив до збірної у 2023-24 рр., коли з нею працював Тедеско. Ба більше, його факт повернення став приводом для відходу іншого голкіпера: Кун Кастельс, який за відсутності Куртуа був основним (у тому числі й на Євро-2024), на знак протесту залишив "червоних дияволів" після повернення Тібо.

Найсмішніше, що Куртуа повертається у момент, коли він справді не дуже потрібен. Зрозуміло, що Реал є Реал, але інший бельгієць тягне свою команду набагато сильніше і вже наблизився до того, щоб зіграти наступного сезону в Лізі чемпіонів. Матс Селс проводить феноменальний сезон у Ноттінгем Форест і заслужив свій шанс навіть із Кастельсом у заявці. Але маємо те, що маємо: на дуель Бельгії та України Реал відрядив двох воротарів.

В обороні у команди важкий період посмаку золотої епохи Вертонгена та Альдервейрельда. Легко було грати вперед, коли в тебе класна і, головне, дуже зіграна зв'язка захисників із Тоттенгема. Але зараз, коли обидва захисники вже близькі до завершення кар'єри (Вертонген майже не грає за Андерлехт, Альдервейрельд отримав травму в Антверпені), "червоні дияволи" відкочуються в рівні. Майже так само стрімко, як їхні тезки за прізвиськом з Англії.

Ваут Фас, який грав в обороні на Євро, зараз у нижчій точці падіння. Лестер, за який грає захисник, показує катастрофічно погані результати: в останніх десяти матчах у нього дев'ять поразок, в останніх 16 – 14. Ван Ністелрой категорично не вміє будувати оборону, і до збірної Фас приїжджає явно не в кращих формі та настрої. А зараз уже і Вертонгена, який до останнього часу складав з ним пару, не буде.

Плюс до цього абсолютно неясно, хто має складати компанію Фасу в лінії оборони. Гіпотетично змінити Вертонгена та Альдервейрельда разом із Ваутом мав Теат, який гідно грає за Айнтрахт – але в Артюра, хоч він і прибув у збірну, проблеми зі здоров'ям. Через проблеми з литковим м'язом він пропустив три попередні матчі "орлів". Правий захисник Кастань просто чудово грає за Фулгем, але у першому матчі проти України не зіграє точно: він дискваліфікований через перебір карток.

З лівим флангом оборони у "червоних дияволів" проблеми були й раніше: через них, наприклад, Теата зрушували туди у матчі проти України на Євро. Це може сформувати лінію Меньє – Дебаст – Фас – Доку з відпрацюванням обох латералей від прапорця до прапорця, але до надійності такої оборони є великі питання.

У творенні, безумовно, кількісно у бельгійців все чудово. Коли останній пас віддати, а іноді й останній гол забити можуть такі майстри, як де Брейне, Троссар, Тілеманс, де Кетеларе – позаздрити цьому можуть дуже багато. Але й тут по бельгійцях б'є зміна поколінь.

Кевін де Брейне Манчестер Сіті

Де Брейне – людина для "червоних дияволів" беззастережно знакова. Були часи, коли це навіть обмежувало збірну: всі знали, що вирішальні дії за Кевіном, і якщо вдавалося обмежити його, це перекривало кисень всій атаці. Але зараз де Брейне поганий, дуже поганий. Катастрофа Ман Сіті зумовлена не лише травмою Родрі, а й спадом плеймейкера, який, згідно з інсайдами, планує вже влітку перебратися до МЛС.

Гарсія навіть визвав Ванакена – плеймейкера Брюгге, який всю кар'єру був зайвим у "золотому поколінні", але у 32 роки знадобився. Зрештою, в 1/8 Ліги чемпіонів Брюгге був, а Ман Сіті ні... Але, у будь-якому разі, плеймейкер Бельгії буде далеко не топрівня – і це шанс для того ж Калюжного.

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Отже, проблем у команди багато, і вони нашаруються на необхідність Гарсії все вирішувати буквально у дебютній грі. Але, звісно, це не скасовує і беззастережно зіркового статусу збірної Бельгії. До її козирів можна віднести:

1-2. Відмінну форму нападників. Лукаку йде за черговим титулом у складі Наполі, а Батшуаї стільки забивав у Туреччині, що заслужив повернутися з неї до топліги. За Айнтрахт він грає малувато, але в тому й річ, що навіть після виходу на заміну Міші готовий відзначитися. Ромелу в "старті", Батшуаї на заміну – це два козирі в руках Гарсії.

2. Явно набагато більший вибір. ​Яку б екзистенційну кризу не переживали окремі лідери, Гарсія має вибір із безлічі гравців топових ліг. І навіть якщо рахувати не лише "топ": Ванакен – гравець виняткового класу, який заслужив вважатися легендою Брюгге.

4. Гарсію, який любить починати феноменально добре. У його кар'єрі був випадок, коли він очолив Рому – і почав із 10 перемог у чемпіонаті. Швидко визначити сильні та слабкі сторони команди, побудувати стабільно працюючий механізм – у цьому Руді гарний. Це потім в нього починаються проблеми.

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У будь-якому стані та з будь-якими проблемами Бельгія залишається дуже складним суперником. Інше питання, що зараз вона дає як ніколи багато шансів.