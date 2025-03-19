Ящук: "Бельгія повинна вигравати в України"

Напередодні спарених матчів плейоф Ліги націй Україна – Бельгія "Чемпіон" поспілкувався з Олегом Ящуком.

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.

Колишній гравець тернопільської Ниви, бельгійських Андерлехта, Серкль Брюгге і Вестерло вже майже три десятиріччя проживає в Бельгії та якнайкраще знає місцевий футбол.

Про очікування перед важливими матчами в навколофутбольному бельгійському середовищі, повернення в команду лідерів, очікування від гри української збірної – Ящук розповів в ексклюзивній бесіді з Кирилом Стадниченком.

– Олеже, які настрої в бельгійській футбольній спільноті перед майбутніми матчами?

– Який у них настрій? Змінився тренер (новим тренером команди став Руді Гарсія. – ред.), це буде його перша гра. Усі чекають, звісно, на краще. Бо з попереднім тренером (Доменіко Тедеско. – ред.), у команди був провал, вона не виконувала поставлені цілі. Можна сказати, що вони чекають на більше.

– Руді Гарсія вже вніс позитив у команду, примирив лідерів. Це має добре позначитися на психологічному стані команди?

– Побачимо в процесі двох матчів. Так, можна сказати, що він зібрав ту команду, яку хотів, викликав гравців, які йому потрібні.

У списку присутні гравці, які ще ніколи не були у національній збірній. Навіть з Аяксу є взагалі 17-річний хлопець (Жорті Мокіо. – Ред.). Але він одразу зауважив, що вони не тільки на миттєвий результат будуть працювати. Його тренерський штаб хоче працювати на майбутнє.

Але я все одно думаю, що йому потрібен час. Команду просто так побудувати неможливо, тим більше з новим тренером. Так, зараз все швидко змінюється, наприклад, склад команди Бельгії. Подивимося, як він буде грати.

– Повернення в команду Куртуа, Де Брейне, Лукаку – наскільки критичним це може стати для збірної України?

– Щодо Куртуа – питання цікаве. Хто знає, як його ще команда прийме. Бо позаяк він пішов... Багато хто був проти його повернення до національної команди.

Звісно Куртуа грає на найвищому рівні, де постійно доводить свій високий клас. Це плюс для Бельгії. З іншого боку, якщо ми подивимося на захист, то він аж ніяк не зрівняється з тим, який був пару років тому. Я думаю, що в Куртуа роботи буде набагато більше, ніж раніше.

– Можливо, нашим футболістам слід когось найбільше побоюватися? Чи бачите ви таких лідерів в нинішній збірній Бельгії?

– Раніше Азар був. Де Брейне зараз також близький до завершення кар'єри. Лукаку теж вже на фінішній прямій, хоча він за збірну завжди непогано грає і забиває.

Тут є інший фактор – гра, що відбулася на Євро (Україна – Бельгія 0:0). Я тоді сам говорив, що в України шансів немає. Але коли ми передивляємось матч, бачимо, це було жахливо. Бельгія зовсім не грала.

Все ж думаю, що з приходом нового тренера, мотивація у гравців буде. Проте й тиск на бельгійських гравців буде сильнішим, ніж на нашу команду.

Матч Україна – Бельгія на Євро-2024 Андрій Ющак/УАФ

– Пригадайте зі своєї кар'єри ситуацію, коли приходить новий тренер і команда проводить перший матч. Як це відбивається на гравцях емоційно, психологічно?

Так, я одразу сказав, що ситуація дуже емоційна. Кожен гравець, який приїхав в збірну, знає, що це новий шанс – його можна використати. Наприклад, за попередньому тренера, може, хтось менше грав або не грав взагалі, а тут новий тренер. І якщо йому дадуть шанс, то очевидно, що мотивація буде зашкалювати.

Тим більше, що це перша гра з ним. Думаю, чисто на емоціях, вони просто зобов'язані перемагати.

– Що можна порадити збірній України в цій ситуації?

– Грати у свій футбол, як вони вміють. Ми бачили, що в тій грі на Євро нам не пощастило? Так, не пощастило. При завершенні атак, біля воріт. Якби збірна забила, а моменти були, можна було б і виграти.

У футболі все можливо. Просто треба виходити та віддавати усі сили. Я завжди кажу, якщо ти виходиш і віддаєш усі свої сили на полі, навіть коли не виграєш, тобі ніхто слова не скаже. Бо ти віддався сьогодні на всі 200%, але не пощастило, не забили. Так буває не лише у футболі.

Для мене віддача – найважливіше. Скільки є матчів, що команда програє, але коли всі вболівальники бачать, як вона старалася, як гравці віддали всі сили, що можна їм сказати? Нічого!

– Ваш прогноз на ці два матчі?

– Знаєте, я тоді ставив на Бельгію (під час Євро-2024. – ред.) і зіграли внічию. Зараз я думаю, що в будь-якому разі Бельгія повинна вигравати, повинна проходити. Тут по-іншому ніяк. Не знаю, як Бельгія може не пройти. Бельгія повинна перемагати Україну за сумою двох матчів.