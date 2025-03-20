Заміна на 26 хвилині: основний гравець збірної зазнав травми під час матчу з Бельгією

У матчі Ліги націй УЄФА Україна – Бельгія захисник "синьо-жовтих" Юхим Конопля отримав травму.

Замість нього на поле на 26 хвилині вийшов правий захисник львівських Карпат Олексій Сич.

Конопля отримав пошкодження після того, як вінгер бельгійців Леандро Троссард упав йому на ногу.

Для Юхима це був 21 матч за національну команду. Він хоч і грає на позиції флангового захисника, але зумів забити 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 7 млн євро.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.