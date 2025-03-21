Ефективні заміни Реброва та проблеми Бельгії. Як збірна України зіграла найкращий матч за багато років

Збірна України перевершила найсміливіші очікування: її матч проти Бельгії закінчився з рахунком 3:1, з вольовою перемогою в другому таймі. "Чемпіон" підготував аналіз цієї красивої перемоги.

Тактику в три центральні захисники чекали від одних, а застосували інші

Зараз дещо смішно згадувати, що тріо центрбеків чекали саме від української збірної. Під цю схему приїхав Таловєров, який дуже недоречно травмувався ще в Плімуті. Навіть після того, як "Максі" відбув назад до Англії, Сергій Станіславович викликав Сватка – але, мабуть, ігрова форма виконавців мотивувала зіграти з парою.

Зате трійку центральних захисників виставив той, у кого і два надійних захисники не набираються. Прощання з поколінням Вертонгена й Альдервейрельда оголило в Бельгії найглибші дірки в обороні. Вони і з минулим тренером страждали від помилок у захисті, що і призвело до його відставки.

УАФ. Фото: Дан Балашов

Руді Гарсія в матчі, який був для нього дебютним не лише на чолі Бельгії, а й узагалі на рівні збірних, наважився зіграти з трьома захисниками. Мехеле з Брюгге (як це він Мехелен у кар'єрі оминув), Дебаст зі Спортинга та де Вінтер із Дженоа склали трійку.

Що ж, матч у мільйонний раз підтвердив, що стратегія, за якою якісні проблеми намагаються вирішити кількістю, не працює. Перетворення жахливого для України матчу на відмінний стартувало з індивідуальної помилки, "обрізки" де Вінтера.

Ребров виграв цей матч замінами

При цьому, щоб де Вінтер обрізався, його потрібно було ще почати пресингувати. Гуцуляк був несподіваним учасником цього матчу, навіть якщо говорити про "джокерів" – і він чудово скористався своїм шансом.

А трохи пізніше свій момент реалізував і Ванат. Класно виходить, що в збірній України, незалежно від того, добре вона грає чи погано, ефективно спрацьовує схема із заміною на позиції форварда. Раніше "джокера" чудово грав Яремчук, але зараз добити суперника вдалося після того, як він пішов з поля.

Один форвард вимотує суперника, інший добиває, коли він втомився – ця схема працює, незалежно від персоналій. Ярмолюк не відзначився результативними діями, але виконав просто шалений обсяг роботи – і це, можливо, найкраща з трьох замін.

Getty Images

До речі, на противагу цьому відзначимо повний провал Гарсії із замінами. Ідеальний джокер Батшуаї, який роками (!) виходив у збірній на другий тайм і забивав, не отримав жодної секунди – так само як і Доку, який своїм дриблінгом знищував чимало оборон.

Перші заміни тренер провів лише на 70-й хвилині, коли все для Бельгії вже було погано, другий слот для замін використав на 80-й, коли по грі була катастрофа... Складно керувати командою, коли працюєш із нею першу гру? Можливо, але тоді констатуємо, що за нас зіграв досвід наставника.

І ще одна річ, яку писати важко, але яку сказати потрібно. Дуже добре, що НЕ вийшов Андрій Ярмоленко. Збірна України була чудова насамперед у русі – і людина, яка давно втратила швидкість, сповільнила б атаку. За всіх попередніх заслуг Ярмоленка – треба визнати, що такій команді він не потрібен, у всякому разі, на полі.

Збірна України дала результат, коли спростила гру

Сергій Ребров роками намагався побудувати в збірній чи то Барселону, чи то Ман Сіті – команду з тотальним контролем. Це не працювало категорично – вона раз по раз отримувала по кришталевій щелепі і навіть дуже слабкій Румунії програвала з розгромним рахунком. Кумедно, що навіть із таким стилем гри наші все одно зіграли з Бельгією непоганий матч на Євро – але останнє місце є останнє місце.

УАФ. Фото: Дан Балашов

У підсумку виграти вдалося, коли тренер перестав намагатися навчити грати у футбол людей, яких бачить пару тижнів на рік. Дуже в дусі часу Ребров став делегувати повноваження – і досяг успіху в цьому. Калюжний самотужки відповідає за опорну зону – і дуже добре з цим впорався. Шапаренко, Зінченко, Судаков, Циганков – це цілих чотири людини, здатних віддати останній пас, і не дивно, що з креативом сьогодні проблем не було.

Десь потрібна заміна, десь потрібна коректива в роздягальні – але загалом, найкращий за результатом матч за багато років збірна видала, коли почала слідувати правилу "будь простіше".

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Футбол збірних у принципі не дуже підходить для створення складних схем. Навіть чинний чемпіон світу, збірна Аргентини, часто грає у "відбитися всією командою" і віддає креатив на відкуп Мессі.

Коли тренер має можливість проводити з десяток тренувань за рік, впровадити складні схеми йому на порядок важче, ніж у клубах, де з гравцями працюють майже без перерв. І коли стиль гри збірної України стало можливо описати парою коротких речень, вона нарешті стала успішною.

Матч-відповідь відбудеться в Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.