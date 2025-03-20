Україна здобула вольову перемогу над Бельгією в першому матчі плейоф Ліги націй

На стадіоні "Енріке Рока" в іспанській Мурсії відбувся перший матч за право грати наступного сезону в дивізіоні А Ліги націй між національними збірними України та Бельгії. Поєдинок завершився вольовою перемогою "синьо-жовтих" із рахунком 3:1.

Більшість експертів вважали команду Сергія Реброва аутсайдером цього протистояння у плейоф Ліги націй, і після першого тайму їхній скепсис здавався цілком закономірним, адже перша половина пройшла за несприятливим сценарієм.

На 40 хвилині Ромелу Лукаку забив гол у роздягальню, змусивши Андрія Луніна витягати м'яча з сітки воріт. Причому для Луніна це був перший матч за збірну України після розгромної поразки від Румунії (0:3) на Євро-2024.

Натомість Тібо Куртуа, який є конкурентом Луніна на позиції голкіпера в мадридському Реалі, в першому таймі зберіг ворота бельгійців на замку. Проте після перерви все перевернулося з ніг на голову.

Спершу на 60 хвилині штанга врятувала Куртуа після удару Олександра Зінченка, однак за декілька хвилин Олексій Гуцуляк обікрав де Вінтера, вийшов сам на сам з Куртуа й влучно пробив у ближній кут, забивши дебютний гол за національну команду.

Ще через 7 хвилин Україна несподівано вийшла вперед: Судаков віддав на правий фланг на Циганкова, Віктор прострілив на Ваната, а той переправив м'яч у ворота, шокувавши уболівальників – як на стадіоні, так і за екранами телевізорів.

Та навіть після цього українці не збавили обертів. За 11 хвилин до кінця основного часу Зінченко після кутового підхопив м'яч і подав на дальню стійку, звідки Забарний змусив Куртуа втретє капітулювати.

3:1 – збірна України здобула несподівану перемогу над Бельгією та перехиляє шальки терезів на свою користь перед поєдинком у Генку.

Ліга націй. Плейоф, 1-й матч

20 березня. Мурсія, "Енріке Рока"

Україна – Бельгія – 3:1

Голи: 0:1 – 40 Лукаку, 1:1 – 66 Гуцуляк, 2:1 – 73 Ванат (73), 3:1 – 79 Забарний

Україна: Лунін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Сич, 25; Ярмолюк, 62), Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Циганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгія: Куртуа – де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Вінтер (Раскін, 80), Мехеле, Меньє, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тілеманс, де Кетеларе (Люкбакіо, 70), Лукаку

Попередження: Тілеманс (68)

Матч-відповідь відбудеться у Бельгії вже в неділю, 23 березня. Початок о 21:45 за Києвом.