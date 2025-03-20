Збірна України втратила другого захисника у грі з Бельгією

Захисник збірної України Олексій Сич не зміг дограти перший матч плейоф Ліги націй проти Бельгії.

Оборонець, який замінив травмованого Юхима Коноплю, отримав ушкодження на 56-й хвилині гри. Лікарі намагалися надати йому допомогу, однак гравець не зміг продовжити матч. Його замінив Єгор Ярмолюк.

Для Олексія це був другий матч за національну команду, наразі без результативних дій.

Чемпіон проводить для вас текстову трансляцію поєдинку.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.