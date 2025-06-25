Кривбас призначив нового тренера у допомогу ван Леувену

Криворізький Кривбас оголосив про призначення нового асистента головного тренера та тренера-аналітика команди. Ним став Дмитро Кабачок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний Кабачок працюватиме у тренерському штабі нового наставника команди Патріка ван Леувена. Він вже працював з нідерландцем у попередніх українських командах.

За свою кар'єру тренера-аналітика наставник працював у Минаї (2020-2021), МФК Металург Запоріжжя (2022-2023), Зорі (2023), Шахтарі (2023) та Металісті 1925 (2024-2025).

Нагадаємо, у це міжсезоння Кривбас уже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.