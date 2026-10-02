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Мендеш відреагував на скандальний конфлікт Роналду у збірній Португалії

Софія Кулай — 2 жовтня 2026, 10:10
Мендеш відреагував на скандальний конфлікт Роналду у збірній Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш заявив, що Кріштіану Роналду залишається гравцем команди, попри самовільний від'їзд зірки після конфлікту з головним тренером Жорже Жезушем.

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Він гравець збірної, і зараз ми більше зосереджені на тому, що маємо робити, а також на тому, що тренер хоче нам донести. Щодо решти – це не нам вирішувати. Ми тут, щоб прийняти будь-якого гравця, який до нас приєднається", – сказав Мендеш.

Нагадаємо, що Роналду покинув табір "лузітан" перед грою у Копенгагені. Все через те, що Кріштіану не отримав обіцяного ігрового часу у грі проти Норвегії (звитяга 2:1). Він прокоментував своє рішення.

Після цього у пресі з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Тепер Роналду, у якого за спиною 234 поєдинки за Португалію (146 голів), ризикує отримати санкції, а його 7-й номер у національній команді вже віддали іншому футболісту.

Жезуш вже розповів, чи вплинула ця ситуація на команду.

Відзначимо, що без провідного футболіста Португалія обіграла Данію у 3-му турі Ліги націй-2026/27 (4:2).

Попереду у збірної Португалії друга зустріч із Норвегією – 4 жовтня о 21:45 (за київським часом).

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Кріштіану Роналду Нуну Мендеш Збірна Португалії з футболу

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