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Свого часу я розповім усім правду: Роналду – про рішення достроково залишити табір збірної Португалії

Олексій Мурзак — 30 вересня 2026, 22:31
Свого часу я розповім усім правду: Роналду – про рішення достроково залишити табір збірної Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду оголосив про рішення залишити розташування команди після пресконференції головного тренера та розмови з президентом національної Федерації футболу.

Про це нападник повідомив у своєму Інстаграм.

"Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Федерації футболу Португалії я вирішив залишити табір національної команди.

Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини мого відходу з національної команди, якій я завжди віддавав себе. Зараз час побажати успіху Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку", – написав він.

Раніше повідомлялося, що 41-річний капітан достроково залишив розташування збірної напередодні матчу з Данією в межах Ліги націй.

Це сталося після пресконференції головного тренера Жорже Жезуша, який заперечував наявність проблем із капітаном і заявив, що Роналду тренуватиметься разом із партнерами.

Напруження виникло після виїзної перемоги Португалії над Норвегією – 2:1. Роналду розпочав зустріч на лаві запасних, розминався у другому таймі, але так і не вийшов на поле. Після фінального свистка він одразу попрямував до роздягальні.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

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