Роналду залишив розташування збірної Португалії після суперечки з Жезушем – Marca

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду достроково залишив розташування команди напередодні матчу з Данією в межах Ліги націй.

Про це інформує Marca.

За інформацією видання, 41-річний капітан залишив стадіон "Паркен" у Копенгагені в мікроавтобусі португальської федерації та не приєднався до командного тренування.

Зазначається, що він планує вирушити приватним літаком до Мадрида.

Це сталося після пресконференції головного тренера Жорже Жезуша, який заперечував наявність проблем із капітаном і заявив, що Роналду тренуватиметься разом із партнерами.

Напруження виникло після виїзної перемоги Португалії над Норвегією – 2:1. Роналду розпочав зустріч на лаві запасних, розминався у другому таймі, але так і не вийшов на поле. Після фінального свистка він одразу попрямував до роздягальні.

Жезуш пояснив, що заздалегідь попередив нападника про можливу відсутність ігрового часу в поєдинках із Норвегією та Данією. Його вихід мав залежати від потреб команди.

Ситуацію обговорювали на зустрічах за участю Роналду, тренера та президента Федерації футболу Португалії Педру Проенси. Однак, за даними Marca, після цих розмов капітан вирішив достроково завершити перебування у збірній.

Нагадаємо, що Кріштіану отримав 67 хвилин у поєдинку 1-го туру ЛН-2026/27, у якому Португалія мінімально обіграла Уельс (1:0). 41-річний форвард забив, але його гол не зарахували через офсайд.