Роналду ризикує отримати санкції за самовільне залишення табору збірної Португалії

Капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду можуть покарати за самовільний від'їзд з табору національної команди.

Про це повідомляє A Bola.

Згідно з дисциплінарним регламентом місцевої федерації футболу, гравець, який без поважної причини залишає розташування збірної, не з'являється на тренування, матч чи інший захід, карається дискваліфікацією. Відсторонення передбачене на строк від одного до шести місяців.

Також у таких випадках футболісти отримують штраф. Він становить від 500 до 1000 євро.

Зазначимо, що напередодні Роналду самовільно достроково залишив розташування збірної Португалії, яка в Копенгагені готувалась до поєдинку з Данією. Причиною став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушом.

Той на пресконференції перед матчем повідомив, що Кріштіану не вийде у стартовому складі. Він стверджував, що домовився про це з гравцем.

У попередній грі зірковий футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці. Вже тоді з'являлась інформація, що це дуже не сподобалось Роналду, якому наставник обіцяв, що випустить його на заміну.

Після залишення табору команди Кріштіану заявив, що колись обов'язково розповість, що сталось насправді. Місцеві ЗМІ повідомляють, що 5-разовий володар "Золотого м'яча" вже ухвалив рішення завершити міжнародну кар'єру.