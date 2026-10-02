Не роз'єднало нас: Жезуш оцінив вплив скандального від'їзду Роналду на збірну Португалії
Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розповів про стан команди після самовільного від'їзду Кріштіану Роналду із розташування "лузітан".
Його слова наводить A Bola.
"Після матчу на "Драгау" (проти Норвегії – прим. ред.) побачимо, що буде. Доти я маю бути зосередженим на наступній грі, так само, як був зосереджений на сьогоднішньому матчі. Мені не складно зосереджуватися. Знаєте, що для мене складно?
Не розуміти, що відбувається всередині. Не знати, як тренувати своїх гравців. Ось це для мене важко. А решта – ні. Головне – це те, що ми маємо робити. Те, що відбувається, не роз'єднує команду, не роз'єднало нас і не роз'єднає", – сказав 72-річний спеціаліст.
Відповідний коментар Жезуш залишив після перемоги над Данією у 3-му турі Ліги націй-2026/27 (4:2). Португалія наразі показує максимальний результат у груповому етапі турніру – 9 балів.
Нагадаємо, що Роналду покинув табір "лузітан" перед грою у Копенгагені. Все через те, що Кріштіану не отримав обіцяного ігрового часу у грі проти Норвегії (звитяга 2:1). Він прокоментував своє рішення.
Після цього у пресі з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Тепер Роналду ризикує отримати санкції, а його 7-й номер у національній команді вже віддали іншому футболісту.
Попереду у збірної Португалії друга зустріч із Норвегією – 4 жовтня о 21:45 (за київським часом).