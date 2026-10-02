Не роз'єднало нас: Жезуш оцінив вплив скандального від'їзду Роналду на збірну Португалії

Головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш розповів про стан команди після самовільного від'їзду Кріштіану Роналду із розташування "лузітан".

Його слова наводить A Bola.

"Після матчу на "Драгау" (проти Норвегії – прим. ред.) побачимо, що буде. Доти я маю бути зосередженим на наступній грі, так само, як був зосереджений на сьогоднішньому матчі. Мені не складно зосереджуватися. Знаєте, що для мене складно?

Не розуміти, що відбувається всередині. Не знати, як тренувати своїх гравців. Ось це для мене важко. А решта – ні. Головне – це те, що ми маємо робити. Те, що відбувається, не роз'єднує команду, не роз'єднало нас і не роз'єднає", – сказав 72-річний спеціаліст.