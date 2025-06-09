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Нуну Мендеш: Мені вдалося стримати Ямала

Олег Дідух — 9 червня 2025, 14:30
Нуну Мендеш: Мені вдалося стримати Ямала
Нуну Мендеш
ФК ПСЖ

Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш прокоментував перемогу над Іспанією в фіналі Ліги націй-2024/25.

Слова гравця ПСЖ наводить пресслужба УЄФА.

"Мені вдалося стримати Ямал. Це було одне з численних протистоянь, які відбуваються протягом сезону. На полі я зустрічався з багатьма талановитими гравцями, котрі вміють робити різницю. Я дуже радий, що допоміг команді виграти трофей.

Ми дуже раді за Роналду. Він узяв новий титул. Він дуже допомагає нам на полі і поза ним. Він дає нам багато порад. Він неймовірно ставиться до своєї справи і має характер переможця. Він є орієнтиром для молодих гравців у збірній", – заявив захисник.

У матчі проти Іспанії Мендеш відзначився забитим голом. Поєдинок завершився внічию 2:2, після чого Португалія перемогла 5:3 в серії пенальті.

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Нуну Мендеш

Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25
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