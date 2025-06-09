Нуну Мендеш: Мені вдалося стримати Ямала

Захисник збірної Португалії Нуну Мендеш прокоментував перемогу над Іспанією в фіналі Ліги націй-2024/25.

Слова гравця ПСЖ наводить пресслужба УЄФА.

"Мені вдалося стримати Ямал. Це було одне з численних протистоянь, які відбуваються протягом сезону. На полі я зустрічався з багатьма талановитими гравцями, котрі вміють робити різницю. Я дуже радий, що допоміг команді виграти трофей.

Ми дуже раді за Роналду. Він узяв новий титул. Він дуже допомагає нам на полі і поза ним. Він дає нам багато порад. Він неймовірно ставиться до своєї справи і має характер переможця. Він є орієнтиром для молодих гравців у збірній", – заявив захисник.