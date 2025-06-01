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Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 1 червня 2025, 20:34
Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25
UEFA

Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25, переможцем якої став ПСЖ, який у фіналі розгромив міланський Інтер.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Збірна Ліги чемпіонів 2024/25

  • Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
  • Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Алессандро Бастоні (Інтер) Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал)
  • Нападники: Ламін Ямаль Барселона), Дезіре Дуе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафінья (Барселона).

Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.

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