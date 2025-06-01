Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25, переможцем якої став ПСЖ, який у фіналі розгромив міланський Інтер.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Збірна Ліги чемпіонів 2024/25

Воротар : Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Захисники : Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Алессандро Бастоні (Інтер) Нуну Мендеш (ПСЖ)

: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Алессандро Бастоні (Інтер) Нуну Мендеш (ПСЖ) Півзахисники : Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал)

: Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал) Нападники: Ламін Ямаль Барселона), Дезіре Дуе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафінья (Барселона).

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season...#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.