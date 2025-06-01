Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25
UEFA
Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25, переможцем якої став ПСЖ, який у фіналі розгромив міланський Інтер.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Збірна Ліги чемпіонів 2024/25
- Воротар: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ), Маркіньйос (ПСЖ), Алессандро Бастоні (Інтер) Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Деклан Райс (Арсенал)
- Нападники: Ламін Ямаль Барселона), Дезіре Дуе (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Рафінья (Барселона).
Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.