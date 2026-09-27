Литва та Азербайджан зіграли внічию у 2-му турі Ліги націй

У неділю, 27 вересня, відбувся перший матч 2-го туру Ліги націй УЄФА, у якому збірна Литви вдома зіграла внічию з Азербайджаном.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок на 9-й хвилині: Армандас Кучис реалізував пенальті. Уже на 14-й хвилині Махір Емрелі відновив рівновагу. До кінця зустрічі команди більше не забивали.

Пізніше відбудеться ще низка матчів 2-го туру. Зокрема, Німеччина прийматиме Грецію, Португалія гостюватиме у Норвегії, а Сербія поміряється силами з Нідерландами.

Ліга націй УЄФА

1-й тур, 26 вересня

Ліга D

Литва – Азербайджан 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Кучис (пен), 1:1 – 14 Емрелі

19:00 Данія – Уельс

19:00 Сербія – Нідерланди

19:00 Австрія – Косово

19:00 Гібралтар – Андорра

21:45 Німеччина – Греція

21:45 Норвегія – Португалія

21:45 Ізраїль – Ірландія

Нагадаємо, у заключних матчах 1-го туру Іспанія у гольову трилері переграла Англію, а Хорватія здобула перемогу над Чехією.