Литва та Азербайджан зіграли внічию у 2-му турі Ліги націй
У неділю, 27 вересня, відбувся перший матч 2-го туру Ліги націй УЄФА, у якому збірна Литви вдома зіграла внічию з Азербайджаном.
Зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Господарі відкрили рахунок на 9-й хвилині: Армандас Кучис реалізував пенальті. Уже на 14-й хвилині Махір Емрелі відновив рівновагу. До кінця зустрічі команди більше не забивали.
Пізніше відбудеться ще низка матчів 2-го туру. Зокрема, Німеччина прийматиме Грецію, Португалія гостюватиме у Норвегії, а Сербія поміряється силами з Нідерландами.
Ліга націй УЄФА
1-й тур, 26 вересня
Ліга D
Литва – Азербайджан 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 9 Кучис (пен), 1:1 – 14 Емрелі
- 19:00 Данія – Уельс
- 19:00 Сербія – Нідерланди
- 19:00 Австрія – Косово
- 19:00 Гібралтар – Андорра
- 21:45 Німеччина – Греція
- 21:45 Норвегія – Португалія
- 21:45 Ізраїль – Ірландія
Нагадаємо, у заключних матчах 1-го туру Іспанія у гольову трилері переграла Англію, а Хорватія здобула перемогу над Чехією.