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Литва та Азербайджан зіграли внічию у 2-му турі Ліги націй

Олексій Мурзак — 27 вересня 2026, 18:59
Литва та Азербайджан зіграли внічию у 2-му турі Ліги націй
UEFA

У неділю, 27 вересня, відбувся перший матч 2-го туру Ліги націй УЄФА, у якому збірна Литви вдома зіграла внічию з Азербайджаном.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок на 9-й хвилині: Армандас Кучис реалізував пенальті. Уже на 14-й хвилині Махір Емрелі відновив рівновагу. До кінця зустрічі команди більше не забивали.

Пізніше відбудеться ще низка матчів 2-го туру. Зокрема, Німеччина прийматиме Грецію, Португалія гостюватиме у Норвегії, а Сербія поміряється силами з Нідерландами.

Ліга націй УЄФА
1-й тур, 26 вересня
Ліга D

Литва – Азербайджан 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 9 Кучис (пен), 1:1 – 14 Емрелі

  • 19:00 Данія – Уельс
  • 19:00 Сербія – Нідерланди
  • 19:00 Австрія – Косово
  • 19:00 Гібралтар – Андорра
  • 21:45 Німеччина – Греція
  • 21:45 Норвегія – Португалія
  • 21:45 Ізраїль – Ірландія

Нагадаємо, у заключних матчах 1-го туру Іспанія у гольову трилері переграла Англію, а Хорватія здобула перемогу над Чехією.

Ліга націй УЄФА

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