Отримав сувору відповідь: Ямал епічно зганьбився через зухвалі висловлювання перед матчем з ПСЖ

Перед матчем Ліги чемпіонів Барселона – ПСЖ Ашраф Хакімі підігрів інтригу. Захисник заявив, що Ламін Ямал не зможе нічого зробити проти "найкращого лівого захисника у світі" – Нуно Мендеша.

Юний талант Барси не залишився осторонь і відповів у своєму Instagram: "I’m BACK… and so is the Mission" ("Я повернувся… і місія теж"). Атмосфера загострилася ще до стартового свистка.

Читайте також : Відео Zaba on fire: дружина Забарного відреагувала на шалений підкат Іллі в матчі з Барселоною

Та на полі усе вирішив Нуно Мендеш – він повністю контролював свій фланг і фактично "закрив" Ямала, не давши тому проявити свій талант.

Після гри Хакімі не втримався й виклав у соцмережі іронічний пост: "🤷‍♂️🤐" – натякнувши, що його слова справдилися.

Нагадаємо, матч завершився мінімальною перемогою парижан з рахунком 2:1, а українець Ілля Забарний став найкращим гравцем поєдинку за версією статистичного порталу Sofascore.

На "Чемпіоні" також доступні відео голів та огляд матчу Барселона – ПСЖ.