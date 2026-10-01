Став відомий новий власник 7-го номера в збірній Португалії після демаршу Роналду

Вінгер Галатасарая Рафаел Леау отримав 7-й ігровий номер у збірній Португалії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У п'ятницю, 2 жовтня, Португалія в третьому турі Ліги націй на виїзді зіграє проти Данії, початок матчу – о 21:45 за Києвом. Саме Леау заявлений на цей матч під 7-м номером.

Зазначимо, що 7-й номер у збірній Португалії став вакантним після того, як напередодні команду через конфлікт із головним тренером, Жорже Жезушем, покинув легендарний Кріштіану Роналду.

За чутками в ЗМІ, Роналду за збірну Португалії взагалі більше не зіграє – він вирішив завершити міжнародну кар'єру.

Леау виступає за збірну Португалії з 2021 року. На його рахунку 6 голів у 50 матчах за національну команду.