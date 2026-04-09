Зірка ПСЖ ледь не пропустив матч Ліги чемпіонів, дізнавшись у цей момент про зраду коханої

Богдан Войченко — 9 квітня 2026, 12:10
Перший чвертьфінальний матч між ПСЖ та Ліверпулем у Лізі чемпіонів супроводжувався несподіваними подіями поза полем.

Захисник Нуну Мендеш перебував під питанням щодо потрапляння до стартового складу, і причина була не спортивна.

За інформацією джерел, незадовго до гри футболіст дізнався неприємну новину про свою дівчину Таліта Сілва. Повідомляється, що його брат застав її за зрадою у їхньому будинку в Португалії.

Ситуація виглядає ще більш драматичною, зважаючи на те, що Мендеш почав стосунки з нею лише на початку 2025 року і вже планував одруження після чемпіонату світу-2026.

Також повідомляється, що футболіст фінансово підтримував кохану, однак переглянув свої рішення після гучних історій у футболі, зокрема скандалу навколо Ашрафа Хакімі, коли його колишня намагалася відсудити в нього все майно.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою ПСЖ із рахунком 2:0, а сам Мендеш став одним із найкращих гравців зустрічі.

Раніше повідомлялося, що дружину гравця-невдахи збірної Італії затравили у соцмережах після поразки від Боснії.

