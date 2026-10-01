Азербайджан розписав нульову нічию з Ліхтенштейном у 3-му турі Ліги націй

У четвер, 1 жовтня, низкою матчів розпочався третій тур Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.

Розпочався ігровий день з протистояння між Азербайджаном та Ліхтенштейном, у якому команди протягом матчу таки не змогли виявити сильнішого.

Обидва колективи не порадували своїх вболівальників забитими м'ячами. Для команди Айхана Аббасова це вже друга нічия, яку вона здобула у цьому турнірі.

Ліга націй УЄФА

3-й тур, 1 жовтня

Ліга D

Азербайджан – Ліхтенштейн – 0:0 (0:0)

Решта матчів ігрового дня розпочнуться о 21:45 за київським часом. У Лізі А Греція зіграє з Нідерландами, Данія зустрінеться з Португалією, Німеччина прийматиме Сербію, а Уельс — Норвегію. У Лізі В пройдуть поєдинки Ізраїль – Косово та Ірландія – Австрія. У Лізі D Мальта гратиме проти Гібралтару.

Зауважимо, що у заключних поєдинках минулого туру Іспанія з дублем Ямала здолала Хорватію, а Чехія вдесятьох поступилась Англії.