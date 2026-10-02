Якщо пообіцяв – мусиш виконати: тренер Бельгії оцінив конфлікт Жезуша і Роналду у збірній Португалії
Головний тренер збірної Бельгії Марк ван Боммел відреагував на напружену ситуацію навколо наставника Португалії Жорже Жезуша, який пообіцяв ігровий тонус Кріштіану Роналду, але не дотримав своєї обіцянки.
Його слова передає A Bola.
"Якщо пообіцяв – мусиш виконати, але я ніколи не обіцяв гравцеві, що він гратиме, бо ти не знаєш, що станеться. Завжди треба залишати цю можливість відкритою. Ти можеш сказати йому, що є великий шанс, але залишай відкритою й можливість того, що він не зіграє.
Не знаю, чи це розумно. Жорже Жезуш, імовірно, мав на це свої причини. У товариському матчі легше пообіцяти комусь 45 або 60 хвилин, щоб людина також зважала на це під час розминки. Але обіцяти... я ніколи цього не робив", – сказав наставник "червоних дияволів".
Конфлікт у збірній Португалії розпочався з того, що Жезуш не випустив Роналду у матчі Ліги націй-2026/27 проти Норвегії. Кріштіану обіцяли ігрові хвилини, але він провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Після цього у пресі була інформація, що такий вчинок наставника став причиною напруженої ситуації з 41-річним футболістом, який самовільно покинув розташування національної команди, полетівши у Мадрид. Хоча Жезуш запевняв, що між ним і Роналду немає жодного конфлікту, а сам Кріштіану прокоментував своє рішення покинути табір "лузітан". Сестра гравця також вийшла у публічний простір.
Наставник Португалії та президент місцевої федерації намагалися переконати нападника Аль-Насра повернутися у колектив, але не встигли до відльоту зіркового гравця.
У пресі вже з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Тепер Роналду ризикує отримати санкції, а його 7-й номер у національній команді вже віддали іншому футболісту.