Роналду завершив міжнародну кар'єру – ЗМІ

Кріштіану Роналду вирішив припинити виступи за національну команду Португалії.

Про це повідомляє O Jogo.

За інформацією джерела, це остаточне рішення. У такому випадку останнім матчем за збірну для 5-разового володаря "Золотого м'яча" стане гра проти Уельсу (1:0) в першому турі Ліги націй-2026/27, яку він провів 24 вересня.

Напередодні Роналду самовільно достроково залишив розташування збірної Португалії, яка в Копенгагені готувалась до поєдинку з Данією. Причиною став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушом.

Той на пресконференції перед матчем повідомив, що Кріштіану не вийде у стартовому складі. Він стверджував, що домовився про це з гравцем.

У попередній грі зірковий футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці. Вже тоді з'являлась інформація, що це дуже не сподобалось Роналду, якому тренер обіцяв, що випустить його на заміну.

Після залишення табору команди Кріштіану заявив, що колись обов'язково розповість, що сталось насправді. Після цього на його захист стала сестра, написавши, що досвідчений форвард заслуговує більшої поваги до себе.

Загалом у складі збірної Португалії 41-річний футболіст провів 234 матчі. У них він забив 146 голів і віддав 45 асистів.

Разом з командою він виграв чемпіонат Європи-2016. Також двічі тріумфував у Лізі націй.