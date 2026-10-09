Сім'я Роналду несподівано порадила йому закінчити кар'єру футболіста – журналіст

Кріштіану Роналду отримав чіткий меседж від своєї сім'ї, яка попросила його піти на пенсію.

Про це повідомляє Goal із посиланням на португальського журналіста Луїса Вілара.

"Родина Роналду цього разу порадила йому піти на пенсію та тихо завершити свою кар'єру", – процитувало видання слова Вілара.

Водночас журналіст припустив, що 41-річному нападнику буде складно зрозуміти, що настав час повісити бутси на цвях через те, що він є символом своєї країни.

"З іншого боку, Роналду не може усвідомити, що його час у футболі закінчився, і водночас він повинен визнати свою цінність, бо він є символом Португалії", – наголосив представник ЗМІ.

Також Вілар розкритикував бажання Кріштіану продовжити ігрову кар'єру, попри зниження його технічного та фізичного рівня.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним наставником Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний коуч.

Зазначається, що зірковий форвард виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас 41-річний гравець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Вже була інформація, що Кріштіану отримає виклик у збірну на матчі Ліги націй-2026/27, які Португалія проведе у листопаді 2026 року (14 листопада з Данією та 17 листопада з Уельсом).

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст завершив міжнародну кар'єру. Однак ці чутки вже розвіяв відомий інсайдер Фабріціо Романо. Наразі Роналду вже разом із Ал-Насром готується до найближчого поєдинку. Тренер саудівського клубу утримався від коментарів щодо ситуації свого лідера у національній команді.