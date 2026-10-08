Тренер Аль-Насра утримався від заяв щодо конфлікту Роналду у збірній Португалії

Головний тренер Аль-Насра Анге Постекоглу розповів, що Кріштіану Роналду готовий грати за саудівський клуб, проігнорувавши скандальну ситуацію 41-річного нападника у збірній Португалії.

Його цитує Record.

"Роналду повернувся і готовий грати. Він завжди викладався на максимум у наших матчах і перебуває в дуже хорошому настрої. Я був тренером Австралії протягом чотирьох років. Мені не подобається слухати, як клубні тренери говорять про тренерів збірних. Тому я не коментуватиму те, що сталося у збірній. Я його тренер в Аль-Насрі. Він є великою перевагою нашої команди", – заявив Постекоглу.

Протягом 2013-2017 років відомий фахівець працював зі збірною Австралії (49 ігор), а з липня 2026-го очолює Аль-Наср (9 матчів).

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування національної команди через скандал із головним наставником збірної Жорже Жезушом. Згодом Кріштіану опублікував свою версію конфлікту.

Зазначається, що зірковий футболіст виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас португалець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Водночас вже була інформація, що Кріштіану отримає виклик у збірну на матчі Ліги націй-2026/27, які Португалія проведе у листопаді 2026 року (14 листопада з Данією та 17 листопада з Уельсом).

Раніше повідомлялося, що зірковий футболіст завершив міжнародну кар'єру. Однак ці чутки вже розвіяв відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Попереду у 41-річного нападника домашня гра проти Аль-Дірії у 8-му турі саудівської Про-ліги (9 жовтня о 21:00 за київським часом). Напередодні Аль-Наср із 16 балами замикає трійку лідерів турнірної таблиці чемпіонату.