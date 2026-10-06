Роналду опублікував заяву з приводу конфлікту з тренером збірної Португалії

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду виклав свою версію конфлікту із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем, через який він покинув розташування команди.

Слова нападника наводить CNN Portugal.

Я зіграв матч [проти Уельсу] на "Алваладе", і хоча мене замінили, жодних проблем я не влаштовував. Я сам надягнув пов'язку Бруну Фернандешу, й гадки не маючи, що роблю останні кроки як спортсмен і капітан національної збірної. Головним у той день для мене була наша перемога. Перемагати завжди приємно, а в Португалії та за свою країну — ще приємніше", – заявив Роналду.

Я одразу відхилив цю пропозицію. Мені здавалося очевидним, що я не можу її прийняти. Не через те, що я б не грав у матчах за кордоном, я перестав би бути капітаном нашої команди. Такий привілей залишитися в Португалії не був би хорошим прикладом. Зрештою головний тренер погодився з моїм аналізом.

"Він сказав, що я гратиму в першому та останньому матчах (24 вересня проти Уельсу та 4 жовтня проти Норвегії, – прим.), а через міркування фізичного менеджменту робитиме по 3-4 зміни в кожній грі. Тоді він висунув гіпотезу про те, що я не поїду зі збірною до Норвегії та Данії (27 вересня та 1 жовтня, – прим.). Він запропонував мені зіграти в першому матчі та залишитися в Португалії, щоб потім знову приєднатися до команди перед матчем на "Драгау".

Також форвард запевняє, що тренер пообіцяв випустити його на 30 хвилин у матчі проти Норвегії.

Це прохання виходило за межі мого плану фізичної реабілітації та тренувань — адже я мав грати лише 4-го числа на "Драгау" – але я, звісно, сказав так. Він відповів, щоб я готувався, бо зіграю 30 хвилин. Решту всі знають. Я розминався з перерви, бачив, як спливають хвилини, і мене не викликали", – додав нападник.

"В обідню годину в день матчу в Норвегії асистент головного тренера підійшов до столу, де обідала команда, і повідомив мені, що головний тренер хоче зі мною поговорити. На моє абсолютне здивування, головний тренер запитав мене, чи готовий я зіграти 30 хвилин. Я був повністю зосереджений на своїй фізичній реабілітації, тренувався разом із партнерами, як завжди, і думав, що того дня не гратиму. Жодних проблем.

Також Роналду розповів про те, шо стало останньою краплею, яка змусила його покинути табір команди.

"Головний тренер порушив своє слово переді мною. Наприкінці матчу я хотів лише одного – щоб усе завершилося перемогою, і залишитися наодинці. Я не пішов вітати вболівальницький сектор. Помилка, за яку відповідальність лежить виключно на мені і якої не повинно було статися. Я прошу вибачення у португальців, які гаряче підтримували нас там, прошу вибачення у вболівальників та у тих, хто, не будучи португальцем, приїхав туди, щоб побачити мене і кого я міг розчарувати.

Через 48 годин ми провели розмову. Це був глибокий момент, дуже відвертий, без будь-яких фільтрів. Ми погодилися, що є лише один спосіб закрити цю тему: щоб головний тренер повторив те, що щойно сказав мені, але вже в пресцентрі. Домовленість була простою: головний тренер розпочне пресконференцію з цієї теми, намагаючись закрити питання правдою.

Він мав сказати, що я ніколи не просив випустити мене хоч на якісь хвилини, що саме головний тренер, і ніхто інший, запропонував мені план на цей збір, що було помилкою змушувати мене розминатися, а потім не випускати, і якби довелося повторити, він би цього не зробив. Ми завершили цю зустріч тим, що головний тренер попросив у мене обіймів, пообіцяв, що скаже на пресконференції те, що щойно сказав мені, і що питання буде вичерпане. Я не грав би в Данії та зіграв би матч на "Драгау".

Конференція була такою, якою всі її знають: позиція не мала нічого спільного з нашою зустріччю, я почув висловлювання та агресію, на які, на мою думку, не заслуговую, ставлення в стилі "хочу — роблю, маю право і командую", якого він ніколи не виявляв до мене ні близько, ні віддалено напередодні наодинці.

Перед пресконференцією ми узгодили пункти, які тренер мав озвучити, жоден із них не містив навіть прохання головного тренера про вибачення. Але він не сказав нічого з того, про що ми домовлялися. Це було вже вдруге, коли він порушив домовленості. Я вирішив залишити табір, не чекаючи на нові порушення слова.

Ніколи і в жодний момент я не втручався в жодне технічне чи тактичне рішення жодного тренера за майже 25 років кар'єри в збірній. Я приймаю те, що вони пропонують мені робити. Я поважаю рішення, але коли мені порушують слово, я відчуваю, що мого місця там немає.

Я також повинен вибачитися перед партнерами по збірній за те, що залишив табір. Попри абсолютну втрату довіри до слова головного тренера, я не повинен був цього робити. Відповідальність лежить виключно на мені. Я відчув, що відтоді моє перебування там лише зашкодить робочому колективу, і зробив те, про що завжди казав: якщо почуватимуся непотрібним, я зберу валізи й піду.

Наслідки цього мого вчинку мають бути оцінені та покарані Португальською федерацією футболу. Я розумію, що покарання не повинно мати жодних пом'якшувальних обставин. Я не просто якийсь гравець, я капітан команди, і це є обтяжливою обставиною. Я вже вибачився, але знаю, що вчинки повинні мати наслідки. Кожен, хто перебуває у футболі так само, як і я, знає, що незалежно від статусу кожного, правила для всіх однакові".